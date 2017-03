Ivonne Reyes de Pepe Navarro: "Me arrepiento de haberle nombrado"

Dispuesta a repartir palos Ivonne Reyes llegó al tercer grado del Debate de GH VIP 5 con la clara intención de no callar más y, por supuesto, muchas de las preguntas versarían sobre su actual situación judicial con Pepe Navarro, algo que ella no tardó en calificar: "Me arrepiento de haberle nombrado", estalló, algo por lo que sus abogados ya le dieron un tirón de orejas nada más salir de la Casa.



No quiso hablar más de la cuenta "Por hablar tengo muchísimo por hablar, lo que pasa es que era mi programa, mi reality, era mi momento, y bueno... lo único bueno que he hecho ha sido, para el bien del resto, dar de comer a mucha gente que espero que le aproveche muy bien y no se lo tenga que gastar en enfermedades", dijo muy clara la venezolana sin querer entrar más al trapo aconsejada por sus representantes legales.



''Yo entré en el juego'' Ivonne, además, aclaró que no se había sorprendido por todo lo que se había publicado, porque se lo esperaba: "No me sorprende porque si das hacia adelante, hacia detrás... ves siempre lo mismo. Es aburrido para el público, y yo entré en el juego, lamentablemente".



Ahora se dedicará en cuerpo y alma a aclarar muchas cosas Por lo que parece, Ivonne tiene en mente cumplir las palabras que pronunció cuando estaba aún en la Casa de GH VIP 5: "Voy a arrasar con todo", prometió, y su juego ya ha empezado porque no piensa callarse ¡ni una más!



Arrepentida por otra cosa "Lo siento, porque (dentor de la Casa) yo tenía que haber dado el juego de Ivonne Reyes, era de Ivonne, no del resto de 'títeres' que existen por el mundo", dijo de los demás protagonistas de sus asuntos pendientes.



¿Hablará Pepe Navarro en Telecinco? Es más, Sandra Barneda le comunicó algo que ella no sabía: que Pepe Navarro quería romper su silencio después de 15 años de litigio, y pensaba hacerlo en Telecinco. ¿Su respuesta? Está encantada: "No tengo miedo de lo que pueda decir. Me estoy enterando ahora. Es bueno hablar. A veces hablamos demasiado, pero no voy a dar pistas. Yo prefiero que se rompan todos los silencios, pero cuando digo todos es TODOS. Porque todos romperemos los silencios", vaticinó. Está claro que no va a dejar 'títere' con cabeza!



Su hermana, pilar fundamental Ivonne estuvo acompañada en todo momento por su hermana Clairet desde que entró al Debate hasta que salió. Ella ha sido su gran apoyo dentro y fuera de la Casa, aunque siempre ha preferido mantenerse en segundo plano porque, como ya le dijo, no le gustan las cámaras.



No dejará títerte con cabeza Clairet, además, animó a su hermana a seguir en el concurso en uno de los momentos en que más lo necesitaba: cuando saltó el bombazo sobre su hijo. A pesar de todo, y gracias a que su hermana le dijo que todo estaba bien fuera y que no tenía de qué preocuparse, Ivonne pudo continuar su concurso hasta que la audiencia la expulsó el pasado 9 de marzo.



¿Está Ivonne enamorada? Al menos a hora la venezolana cuenta con un nuevo apoyo en su vida sentimental: después de mucho tiempo sin pareja conocida, Ivonne ha vuelto a encontrar la felicidad en Sergio Ayala, el también exconcursante de GH VIP 5, y concejal por el Partido Popular en Medina del Campo (Valladolid).



Tras el Debate... la pareja se fue de fiesta Según ha podido saber el portal Chance, Ivonne y Segio habrían pasado la noche después del Debate muy juntitos en un club de la capital con un nombre, cuanto menos, irónico: 'El Amante'.



