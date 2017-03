Ivonne Reyes, catatónica tras la expulsión de Sergio Ayala en GH VIP 5

Sus compañeras también alucinaron

El resto de compañeras que se encontraban en el Confesionario tampoco podían esconder su sorpresa: "¿Seguro? Qué dices, qué dices...", no paraba de repetir Elettra, a lo que añadió: "Drama. Se va a la casa", mientras Daniela alucinaba: "Que no, que no, que no. Espera un segundo...".

La reacción de Ivonne tardó unos segundos más en llegar mientras la cámara no perdía detalle de su alucine: "¿En serio?", dijo con un hilillo de voz. "¿Esto es verdad?"