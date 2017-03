Ivonne Reyes, tras recibir un anillo de Sergio Ayala en GH VIP 5: "Sí, quiero"

Una relación a prueba de bombas

Se podrán decir muchas cosas de la actual edición de GH VIP, ¡pero no que no es una caja de sorpresas! Con la tensión acumulada estos días entre varios grandes hermanos, hay un pequeño oasis que es un remanso de paz y al que no le afecta el mal rollo: la relación entre Ivonne Reyes y Sergio Ayala, y es que él ¡ha oficializado la relación!