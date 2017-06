Jorge Javier Vázquez y Diego Matamoros, a la gresca en directo en Supervivientes: "La has cagado"

Tensión en plató La útlima gala de SUpervivientes vino muy cargadita, y no sólo por las contínuas broncas entre los propios participantes en el reality, sino también en el propio plató de Madrid. Según parecía, Diego Matamoros llevaba toda la semana "revolviendo" los papeles del contrato de su hermana para intentar negociar la visita a Honduras de Laura Matamoros, pero le ha salido el tiro por la culata y Jorge Javier Vázquez ¡se lo echó en cara en directo!



A vueltas con la visita de Laura "Fíjate que Laura Matamoros podría haber recibido visita y no ha tenido... Vamos a contarlo", animó Jorge Javier Vázquez a Diego Matamoros con cierto rintintín. "Pero la tendrá, ¿no?", preguntó el susodicho, pero el presentador no lo dejó muy calro con su "ya veremos".



Diego ¡la lía entre bambalinas! Diego decidió echar toda la carne en el asador y contar lo que relamente pasa entre bambalinas: "¿Sí? Bueno, pues yo lo cuento... En el contrato de Laura figuro yo como la visita, pero se me pidió que fuera una hermana mía", desveló, y precisamente era una hermana nada mediática: Irene Matamoros, la pequeña del clan. ¿Pero pero qué ella?



''Tú no figuras como visita'' "La productora ha estado toda la tarde revisando el contrato y en ningún momento figuras tú como visita a la isla", anunció Jorge Javier para sorpresa de Diego, que respondió: "Pues primera noticia...".



''Reconoce que la has cagado'' Jorge siguió negando las palabras de Diego con las indicaciones del pinganillo: "No se especifica en ningún momento. Es que he llegado a la reunión y el servicio jurídico ha estado revisando el contrato de Laura Matamoros para ver si era verdad lo que decías o no, y en ningún momento se especifica que tú tengas que ser la visita a Honduras. Empezamos mal... Reconoce ya que la has cagado", decía el conductor del programa, y aunque Diego lo hizo, tampoco se amilanó, porque la cosa no quedó ahí... "Bueno, la habré cagado, pero también tendré mis razones. Tendré que retractarme",d ijo el hermano de Laura.



''Tu hermana habría recibido una visita si no hubierais entorpecido la visita'' Jorge Javier siguió como una metralleta: "Reconoces entonces tu error, ¿no? Pues entonces lo primero que deberías hacer es pedir perdón por la que estás liando, y segundo: tu hermana habría recibido una visita si no hubierais entorpecido la visita, porque teníais conversaciones de que la visita sería tu hermana Irene, pero que no podía porque tenía exámenes, e iba a ir el día 22. Yo no sé qué pasaría después de tu intervención en 'Sálvame' el miércoles, que se recibió un mail en la redacción diciendo que la persona que debía hacer la visita eras tú. Pero eso no es lo que tú estabas hablando con la productora...".



''La productora me ha dicho que yo estoy muy visto'' "El problema es que a mí la productora me dice que yo ya estoy muy visto y que quieren a mi hermana. Y eso me lo han dicho a mí en persona", confesó Diego subiendo el tono, pero Jorge Javier le volvió a corregir a pesar de que Diego continuó después insistiendo en que esa frase se la habían dicho a él personas de la productora: "Eso fue una frase mía en 'Sálvame'. Yo dije que el reencuentro entre Laura y Diego ya lo he visto en muchas ocasiones. A mí, como espectador, soy al primero que no me llama la atención".



''Me pidieron a mi madre y mi hermana'' Diego comenzaba a hartarse: "Bueno, pues vale. El caso es que si yo tengo que ir, voy, porque quiero a mi hermana, pero a mí lo que se me pide es mi madre y mi hermana Irene. Y a mi madre, evidentemente, no la van a tener". Jorge Javier Vázquez siguió negando que eso fuera así: "Me dicen que tu madre era sólo para acompañar a tu hermana, no para que saliera en pantalla". "De eso no me especificaron nada", comentó Diego, una frase que ponía en tela de juicio su versión y que Jorge aprovechó...



''Yo no he firmado nada'' "Es que ya te he desmontado dos argumentos: el primero de que tu hermana pone por contrato que tienes que ir tú, que no es verdad, y el segundo este" Diego, por su parte, siguió 'erre que erre': "A ver, es que hemos tenido problemas con el contrato porque no se me facilitó, y en ese contrato aparezco yo pero no he firmado nada".



''Nadie te obliga a venir'' El presentador informó de que a Diego tampoco se le obliga a ir al plató a pesar de que su hermana le pusiera, de forma meramente testimonial, como su defensor en plató, y fue entonces cuando Diego soltó la mayor...



''No queremos que Irene vaya sola'' "A mí mi hermana me dice que me nombró en ese contrato como la persona que la iba a visitar. Yo, también es verdad, no revisé ese contrato donde lo dice, pero yo me fío de la palabra de mi hermana, y es más: ella ha pedido desde allí que quiere verme. El tema es que se accede a que vaya mi hermana Irene, pero es que a otra hermana mía le han operado de urgencia la semana pasada y no puede ir, porque no queremos que Irene vaya sola, y justo yo en esa fecha me voy fuera de España...".



