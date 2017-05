Jorge Javier Vázquez estalla contra las Mellis en Supervivientes: “Sois unas huevonas”

Bibi, la primera Melli en dejar Supervivientes , no gana para disgustos . Si hace unos días decidió volver a España tras realizarse unas pruebas médicas en Honduras con las que se asustó (le realizaron una biopsia de un quiste y, aunque todo salió bien, los resultados no eran concluyentes), ahora ha tenido que pisar el plató para oír cómo Jorge Javier Vázquez ¡cargaba contra ella y su hermana!

El presentador no se anduvo con chiquitas y fue al grano: "Entiendo que el concurso te haya ganado, puede suceder, pero ¿cuándo empiezas tú a sentir que el programa está pudiendo contigo? ", quiso saber Jorge Javier, y es que Bibi tuvo momentos en los que deseó abandonar, pero hubo uno superior a todos ellos...

"La tormenta . Tuve pánico esa noche . No se lo deseo a nadie. Era pánico, terror, lo que no había sentido en mi vida. Lo pasé fatal", contó Bibi, además de desvelar que aquella noche marcó un punto de inflexión en su concurso, casi al borde del ataque de ansiedad.

Sin embargo, a Jorge Javier no le pareció razón suficiente para no haberse esforzado más en el reality, y cargó contra ella en tono mordaz: "¿Vosotras sabíais que erais flojas? En el sentido estricto de la palabra: flojas, lacias, huevonas" , estalló.

Bibi no consideró en ningún momento que ella hubiera sido una floja, pero viendo los vídeos se pudo dar cuenta de que, quizá, podría haber dado mucho más: "No. Pero mira, ya hemos descubierto una cosa más", respondió ella totalmente en serio.

''Tienes una cara que te la pisas''

"Tú estás sonriendo, pero creo que un poquito de bochorno tienes, ¿no?", le preguntó Jorge Javier al ver que Bibi había decidido abandonar porque se vio, precisamente, muy flja de ánimos como para continuar, aparte de las pruebas médicas, peor ella fue tajante: "No, qué va. Yo no me arrepiento de nada".

El presentador se llevó entonces las manos a la cabeza: "Entonces tienes una cara que te la pisas. Tú vas allí al concurso, ves la isla, llueve... 'no me gusta, nos vamos!'. ¡Digo! Eso no puede ser...", le dijo él entre serio y divertido. "¡Qué vamos a hacer contigo!", parecía que le decía con la mirada.