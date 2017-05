Supervivientes: Jorge Javier Vázquez vacila a las Mellis en su reencuentro

Un reencuentro muy esperado La sexta gala de Supervivientes fue de lo más lacrimógena: varios concursantes recibieron la visita de sus seres queridos, y hasta llamadas por teléfono, pero uno de los momentos más emotivos fue el del reencuentro de Bibi y Raquel, las Mellis. Tras el abandono de Bibi por un problema médico, Raquel se hundió en el concurso y nosupo recuperarse, por lo que la audiencia decidió mandar a una a casa después del abandono de la otra.



Jorge Javier se mofa de las mellis Para quitarle hierro al asunto, Jorge Javier no paró de vacilar a Raquel en su llegada, y es que uno de los peores momentos de la melli en la isla fue el de una noche de lluvia torrencial: "¿Pero la lluvia en Sevilla no era una maravilla?", "Uuuh qué miedo, se me ponen los pelos de punta", se reía Jorge Javier.



El día de la lluvia, momento clave de su concurso Sin embargo, tras la emisión del vídeo resumen del paso de Bibi por el programa, el presentador se tuvo que poner más serio al ver la magnitud del problema: "Me da pena porque podríais haber durado muchísimo más, pero hay un punto de inflexión, que es, efectivamente, el día de la lluvia, que os deja totalmente descolocadas. No supisteis salir de ese hoyo. Me da rabia", le comentó a Raquel.



''Me vine abajo. No podía más'' "Te juro que hice todo lo posible y todos mis compañeros... lo estaban pasando fatal de verme sufrir", se duisculpó la melli, poer es que con la partida de su hermana se hundió: "Luego ya se va mi 50%, que es mi hermana, y me vine abajo. No podía más. Llevaba rezando 15 días diciendo a Dios 'sácame de aquí, no puedo más'".



Una oportunidad a la basura: ''Era imposible'' Con lágrimas en los ojos, Bibi fue preguntada por Jorge Javier directamente: "¿No te da la sensación de que has perdido una oportunidad?". Ella, sin palabras, asintió con la cabeza y apuntó: "No he podido, Jorge. Era imposible". Él, no pudiendo añadir mucho más, sólo acertó a decir: "Yo te digo de verdad que lo siento".



''Me llevo grandes amigos'' Antes de sentarse junto a su hermana, Bibi quiso dejar algo claro: "Te voy a decir una cosa: me llevo grandes amigos. Me han demostrado que cuando he estado sola no he estado sola. No estaba mi hermana, pero los he tenido a todos", sentenció.



¿Se arrepentirán del abandono? El presentador acompañó a Raquel al lado de su gemela. "Que un concursante abandone puede suceder, pero me sabe mucho peor por vosotras, porque estoy convencido de que en dos semanas diréis 'ostras, es que podríamos a ver aguantado más'. Pero aquí estáis, y entiendo que no hubiérais podido remontar", dijo Jorge antes de añadir la última pulla...



