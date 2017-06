Guerra contra José Luis en Supervivientes

Bronca tras bronca José Luis es el principal protagonista de las discusiones de Supervivientes. Tenga o no razón a casi todos los concursantes le parece mal todo lo que hace el cocinero. De esta última tanda de peleas, laprimera se produjo por culpa de unas hojas de palmera. José Luis, junto a Juanmi, decidió construir un gran tendedero para que todos pudieran secar la ropa tras la gran tormenta. En ese momento, Kiko decidió que lo más importante era hacer un refugio. El problema: el cocinero ya había cogido las mejores hojas de palmera, con lo que no quedaban suficientes materiales para hacer la cabaña. Y bronca al canto. Al final se solucionó y todos participaron en la construción del refugio.



Por el fuego Otro de los motivos de discusión de José Luis con varios miembros del grupo fue el fuego. El cocinero consiguió hacer fuego gracias a una lupa que les entregó la organización y a pesar de la alegría inical prontro llegaron las críticas. Una de las primeras en hacerlo fue Laura Matamoros, quien directamente le dijo a José Luis que no le hacía gracia n haber participado. A cámara, Alejandró comentó que le enfada muchísimo que "José Luis aproveche por detrás y lo intente con la lupa. Estoy viendo cosas de él por detrás que no me están gustando nada".



Por la comida Cabaña, fuego y... ¿qué falta? Comida, claro. Y esa fue otras de las razones de discusión entre José Luis y los demás. En concreto por el reparto de comida, del que se encargó Laura Matamoros. La hija de Kiko Matamoros tuvo algún problema con el reparto de pescado así que José Luis decidió tomar las riendas, lo que no le areció bien a algunos. Kiko le dijo a la cara al cocinero que apartó a la hija del colaborador de Sávame "como dicendo que no sabe hacer las cosas".



Críticas al cocinero Gloria Camila y Laura se quejaron amargamente de que José Luis no cuenta con nadie para hacer nada porque lo que busca es ponerse medallas y demostrarle a la audiencia que él es el mejor superviviente. Después de todas las críticas, la hija de Ortega Cano se sinceró y afirmó que prefiero que esta semana su pareja y ella se queden al margen de las discusiones, para no parecer que ellos son los malos al decirle a José Luis las cosas que también piensan el resto.



Patético Patético. Eso es lo que le ha dicho Gloria Camila a Iván. La hija de Ortega Cano cree que Iván, como líder de grupo, la nominó a ella directamente para poner a alguien fuerte en la palestra y que así haya más posibilidades de que se vaya Kiko, nominado por el grupo junto a José Luis. Además, Gloria le recriminó que por la mañana IVán le dijese que tenía la nominación clara entre Paola y Juan Miguel. "Me parece patético lo que has hecho", le dije la hija del torero al ex tronista de MyHyV.



Alejandro se siente amenzado Es evidente que en programa hay dos grupos muy diferenciados. Por un lado están Kiko, Gloria Camila, Laura y Alejandro, y por el otro lado el resto. O lo que es lo mismo, los que afirman no aguantar a José Luis y los que sí. Alejandro compartió con sus compañeros una confidencia sobre el cocinero. Ale contó que el jueves se sintió amenazado por José Luis al acabar las nominaciones. La cosa es que Alejandro nominó a José Luis y, según contó, mientras que iban en la barca de regreso a la playa, el cocinero le amenazó diciéndole que como ganase la inmunidad le nominaría de forma directa. Kiko y Gloria se lamentaron de que nadie lo hubiese escuhado o que hubiese quedado grabado. Al final Alejandro y José Luis hablaron y el ex concursante de 'MasterChef' dijo que le salió "así de la calentura" y pidió perdón.



Guerra entre Laura e Iván Nunca están las coas totalmente calmadas entre estos dos concursantes. Cuando parece que se van a reconciliar vuelven a pelearse. La última discusión entre Laura e Iván se produjo cuando el ex tronista le dijo a la hija de Kiko Matamoros que su amistad con Gloria Camila es por pura estrategia, porque al principio del concurso Laura no soportaba a Gloria.



Laura, consejera de Alejandro Laura Matamoros y Alejandro se llevan muy bien. Ya lo han demostrado en diversas ocasiones y ahora Laura también se ha convertido en la principal consejera de Alejandro. Laura aconsejo a Ale que "no tienes que gritar, tienes que decir las cosas claras. No pueden pisarte. No te calles porque al final el que queda mal eres tú". La ganadora de 'GH VIP 4' resaltó que el concurso "es dinero quieras que no y para gente que necesita el dinero se vuelve loca".



La entrevista a Leticia Llegó el momento de Leticia Sabater. Y la verdad es que la cantante de 'La Salchipapa' se quedó a gusto. Una de las cosas que contó es que se siente muy decepcionada por Kiko y Gloria Camila. Pero acto seguido afirmó que el otro día lloró al acordarse de Kiko, por lo que cree que siente algo por él.



