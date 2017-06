Supervivientes: Juan Miguel ¡le soba el culo y los pechos a Alba Carrillo!

A pesar de no ganar la prueba, Alba Carrillo y Juan Miguel , que tuvieron que participar juntos, no dudaron en agarrarse a lo que tenían más a mano el uno del otro... y para el peluquero eso era el culo de la modelo...

Intentando no caer

Ni corto ni perezoso, Juan Miguel apretó su mano contra las posaderas de la hija de Lucía Pariente como si no hubiera un mañana, a pesar de dudar en un primer momento si agarrarse o no a zona tan sensible, pero es que si no lo hacía ¡iba directo al suelo!