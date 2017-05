Kiko Jiménez le hará la vida imposible a Alba Carrillo en Supervivientes

Odio infinito entre Kiko y Alba Si Kiko Jiménez ya tenía enfilada a Alba Carrillo, ahora su ataque ha pasado al siguiente nivel, y es que ahora el novio de Gloria Camila ¡ha jurado que le va a hacer la vida imposible a Alba Carrillo! Tras la prueba de recompensa del pasado martes, Kiko ha estallado contra la modelo y Paola Caruso, a las que acusó de ser básicamente unas vagas y de moverse sólo por el interés...



Kiko no puede más con la actitud de sus compañeras "Para la prueba del jueves no contéis conmigo, porque no me apetece. Os he visto muy bien a las que supuestamente tenéis muchas dolencias, como tú (Alba) y como tú (Paola). Ellas dos no han echo ni el huevo y han luchado como las que más por comerse ese desayuno. ¡Si tú, Alba, has apoyado perfectamente la planta del pie ahí arriba! ¡Venga, hombre, ahora vas a venir con la cojera! Que cuando es algo de comer o que os beneficia a vosotros sí que lo hacéis", relató Kiko por la playa mientras Alba lo negaba.



¿Sólo pelean por su beneficio personal? Según Kiko, tanto Alba como Paola sólo se tiran en la arena entre gala y gala, y tan sólo se mueven para las pruebas en las que hay una recompensa personal, tal y como le dijo a la ex de Feliciano López: "Sabías que era un desayuno como una princesa y lo has peleado hasta el final aun doliéndote el pie, que lo pongo en duda, porque hasta tú lo has puesto en duda. A ver si es verdad y el jueves luchas tan bien".



''Kiko, a mí no me hable así'' A la hora de comer algo, Kiko se enfadó con Alba, que sólo miraba mientras los demás cortaban y repartían el coco: "¿Por qué no pelas un coco, Alba, que luego bien que comes? Porque las manos no te las has quemado, ¿no? Te has quemado los pies". Tras tanto ataque, Alba acabó estallando: "Oye, Kiko, déjame en paz. A mí no me hables así. Te doy mi cacho de coco y ya está. Eres un machista, que con los chicos no te atreves y con nosotras sí". "A ellos no se lo digo porque son unos currantes", respondió çel muy mosqueado.



''Sólo falta pasar y saltarte'' "Bueno pues el jueves me nominas y a ver si me echan, pero no me digas lo que tengo que hacer aquí, porque no te lo digo yo a ti. Haz lo que te salga de la punta del nabo igual que hago yo", dijo elevando el tono aún más la modelo y empezando con las palabrotas. Kiko, harto de discutir con ella, le dejó las cosas muy claras calificándola de estorbo: "Pero es que no haces nada, eres un estorbo ahí en la arena. Sólo falta pasar y saltarte. Lo digo yo y lo dice la mitad de aquí. No lo sabes, pero opinan casi todos lo mismo", dijo él. Una spalabras que no parecieron tener efecto en ella, aunque luego demostró que sí...



''No vales para nada'' "Es una chica florero. Pero en su vida particular, en el concurso y allá donde vaya. No vales para nada, nada más que para decorar, y aquí ni eso, porque eres un puto estorbo¡", fue diciendo Kiko por la playa bien alto para que Alba lo oyera, peor ella estaba en otra conversación con Bigote...



''Lo peor es cómo me habla'' Fue con el novio de María Teresa Campos con el que la ex de Felciiano se tuvo que desahogar: "No me tiene por qué tratar así. Lo peor es cómo me habla, es que estoy cansada de que me hable mal...", afirmó Alba con las lágrimas a punto de brotar mientras Kiko juró que le iba a hacer la vida imposible a partir de ahora: "La tengo entre ceja y ceja desde el primer día, no le pienso pasar ni una ya. Más vale que se vaya porque aquí a partir de ahora lo va a pasar mal", amenazó el novio de Gloria Camila Ortega.



''Déjame en paz, déjame vivir'' Con la que sí acabó llorando Alba fue con Paola, en la que ha encontrado un apoyo desde que Lucía Pariente se volviera a España, aunque sólo sea por ser las dos grandes enemigas de Kiko supuestamente por "vagas"... y desde siempre la unión hace la fuerza: "Déjame en paz, déjame vivir. Es que es 24 horas al día y ya o puedo más", le comentaba Alba a Paola sin poder contener el llanto.



Agotada “Estoy agotada de cabeza de todos los insultos, indirectas y comentarios que está haciéndome cada día Kiko desde que se levanta hasta que se acuesta", siguió contando la top. entre sollozos.



