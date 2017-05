Si alguien pensaba que Supervivientes era un paseo por el campo -o la playa-, como creía Edmundo Arrocet, que se lo piense dos veces, porque los concursantes en la zona Infierno están pasando tantas penurias ¡que no tienen ni fuego! Y precisamente esas penurias son las que están haciendo mella entre los concursantes. ¿La última? Alba Carrillo , a la que Kiko y Leticia Sabater no tienen demasiada estima.

Mientras los dos nuevos amigos paseaban por la playa, aprovecharon para poner a la rubia a caldo: “¿No te ha pasado a ti que has confundido a Alba con ese tronco?” , dijo con sonrisa malévola Kiko. “No, la he confundido con uno de los muebles de mi casa” , respondió ella siguiéndole el rollo y partiéndose de risa.

''Choca esos cinco''

De hecho parece que los dos han encontrado algo que les une: su enemistad con la hija de Lucía Pariente. “¿Lo has notado? Es que no me jodas, tío. Choca esos cinco”, lo celebraban el novio de Gloria Camila y la cantante de 'la Salchipapa'.