Kiko le echa la bronca a Gloria Camila y las cámaras los graban sin que ellos lo sepan

Otra vez pillados No es la primera vez que a Kiko y Gloria Camial le graban las cámaras sin que ellos lo sepan. IGual que la primera vez, Kiko le estaba echando la bronca a su pareja en el momento en el que fueron grabados. El motivo era que Gloria Camila estaba llorando.



Bronca por llorar Gloria Camila no está llevando muy bien la nominación esta semana. Sabe que al estar ella y su pareja en la palestra existen muchas posibilidades de que el jueves las cosas no terminen bien. Por eso, en algunos momentos se la vio débil anímicamente, e incluso llorando. Por eso Kiko le leyó la cartilla, en lo que puede parecer un intento de ponerle las pilas a su novia, a pesar de la bronca que se llevó la hija de Ortega Cano.



Debe aguantarse Kiko le dijo a su novia que debe aguantarse las ganas de llorar porque todo tiene su recompensa. "Llora las veces que de dé la gana. Ya está, no te lo voy a decir más. No piensas en lo positivo te lo tego que recordar", añadió el novio de Gloria. El problema es que poco a poco Kiko se fue enfadando y su tono fue subiendo y terminó diciéndole a su chica: "Llora lo que te salga el c… a mí me olvidas ya".



Que no le bailen el agua a José Luis Gloria Camila lleva fatal que los compañeros le bailen el agua a José Luis cuando pesca pero que no celebren las capturas de su chico. Así que la hija de Ortega Cano comenzó a celebrar como una loca cada pieza que pescaba Kiko. Gloria le recriminó al resto que no le dieran la enhorabuena y las gracias a su pareja por llevar comida a la mesa.



La réplica de Iván Iván se mostró asombrado de las quejas de Gloria Camila, al considerar que nadie celebra nada cuando se pesca, como sucede cuando él lo hace. "¿Qué quiere que hagamos una fiesta de cumpleaños?", preguntó.



Reparto de comida Como cada día, los concursantes criticaron el reparto de comida. Kiko se defendió a él y a su novia, que comen crudo por una sanción. Mientras que Laura tiene a Iván entre ceja y ceja porque asegura que el ex tronista siempre coge la mejor parte. "Es un puto mentiroso. Estoy hasta los cojones,me tiene frita. Es incapaz de reconocer su mierda", le dijo Laura a Gloria.



Kiko y Laura discuten Kiko y Laura, que ha estado unida a Gloria Camila por una penalización, han dicutido tambien por el reparto de la comida. No se ponían de acuerdo en lo que a cantidades se refiere, tanto de arroz como de aceite. En la disusión, Gloria Camila se encontraba en medio de los dos, literalmente, al ser su novio y su amiga los protagonistas. "Me estáis poniendo nerviosos los dos", dijo.



Juego con polémica La organización le propuso un juego a los concursantes en el que debián elegir entre dos opciones, que podían ser entre una cosa buna a cambio de una penalización, un premio individual o colectivo... Durante el juego, José Luis prefirió quedarse con un kit con harina para compartir con todos en lugar de hablar con su mujer. Ante las quejas de todos por las diferencias en las recompensas, la organización permitió que Juan Miguel compartiese su recompensa, unas albóndigas con los que no habían comido. Sin embargo no dejaron a José Luis hacerlo, argumentando que había rechazo comida, cuando no fue así. Paola, que rechazó una tarta de chocolate, comió junto a Alejandro, que rechazó pollo, y a Laura que decidió terminar con la sanción que la mantenía unida a Gloria Camila.



La libido por las nubes Por los comentarios que Paola le hizo a Alba Carrillo y a Juan Miguel, a la italiana no le hace falta ni una pizza ni nada para tener la libido por las nubes. Paola dijo que ha ella no le hacía falta nada para estar preparada para la "acción" porque tiene las hormonas siempre listas. Y según contó Juan Miguel, a él le pasa exáctamente lo mismo. La que parece que no está para muchos trotes es la modelo, quien dijo que a ella el hambre le está pasando mucha fatura.



Mila contra Gloria Camila Mila Ximénez ha dejado muy claro que no soporta a Gloria Camila. Además de criticarla a lo largo de toda la gala, se puso de rodillas en el plató para pedir la expulsión de la hija de Ortega Cano y la de Kiko Matamoros, a la que tampoco aguanta demasiado.



Radio Bigote Bigote sigue con su vida en la casa del árbol. Está disfrutando de vivir en soledad y en armonía con la naturaleza. Pra entretenerse, Bigote ha creado su propia emisora de radio, en la que analiza la actualidd del concurso poniendo diferentes acentos. La pareja de María Teresa Campos se emocionó al recordar la llamada que le hizo la presentadora.



