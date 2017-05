¡La madre de Kiko saca las uñas por su hijo y Gloria Ca!

Carmen, la madre del concursante de 'Supervivientes 2017', entra en directo para defender a su hijo y a su pareja de los ataques sobre su particular relación.

En el debate de ‘Supervivientes’ que tiene lugar en ‘Sábado Deluxe’ se analizó con lupa la relación abusiva existente entre Gloria Camila y su novio Kiko. La abogada Teresa Bueyes, al ver un vídeo en el que la pareja se insultaba y menospreciaba delante de sus compañeros, lo tuvo claro: “Esto roza la violencia doméstica”.

Por su parte, Kiko Matamoros estaba de acuerdo con su compañera de debate, aunque apuntó que la actitud de la hija de José Ortega Cano tampoco se quedaba corta y que era tan culpable como él de la mala imagen que estaban dando.

El momento más tenso llegó cuando Carmen, la madre de Kiko, intervino en directo para defender a la pareja de todas las acusaciones. “Se está poniendo una lupa para buscar las palabras malsonantes de la pareja. No se sacan las cosas buenas”, afirmó enfadada.

La madre del concursante estaba dispuesta a atacar frontalmente a Matamoros, reiterándose este en su afirmación de que Gloria Ca y Kiko estaban muy distanciados antes de entrar al reality. “Llevaban un mes enfadados. Si usted no lo sabe, ese no es mi problema. Se reconcilian cuando firman el contrato para irse a la isla”, dijo.

Además, la tensión creciente entre Gloria Camila y Alba Carrillo se hizo patente. La hija de José Ortega Cano no está nada de acuerdo con el regreso de la modelo, a la que considera mala persona.

“Pena no me da ninguna. Ese falserío… Que mal me cae coño… Quien la aguante tiene una estatua. El cielo ganado. Insoportable como ella sola y la madre más… Tengo educación. Pienso de ella igual que antes. Somos incompatibles”. ¡Esa boca Gloria Camila!