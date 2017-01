La verdad tras las nominaciones en bloque a Toño Sanchís

"Lo que no quiero es como... inventarme algo ni nada. Quiero que lo sepas y si pasa, que sea en cámara porque tengo buen rollo contigo", continuaba titubeando Ivonne. "O sea que me nominas por algo que ha pasado fuera", resumía el representante, que no daba crédito.

''Prefiero que me digas 'oye Toño, te veo fuerte', peor no me digas que es por mis problemas''

Sin embargo, Ivonne dio otra razón: "Y porque también te veo fuerte". "Aaah, bueno, di eso, no digas lo otro... es que si me dices 'te nomino por las cosas que he oído fuera', pues entonces yo también te puedo nominar por todo lo que he oído hablar de ti. Prefiero que me digas 'oye Toño, te veo fuerte', peor no me digas que es por todos los problemas que he tenido fuera", trataba toño de zanjar la discusión.