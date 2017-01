El capítulo más lacrimógeno de 'Las Campos'

Terelu, durante el viaje y poco antes de reunirse con sus amigos de toda la vida, habla de la relación con su hermana: "Con los años he recuperado a una hermana y ahora además somos amigas, no pasa un fin de semana sin que hablemos y hagamos planes juntas".

Como hicieran sus hijas nada más llegar a Málaga, María Teresa se reencuentra con sus amigas para una buena merienda , en la que hablarían, entre otras cosas, las amigas que ya no están y el programa de Esperanza Gracia.

Madre e hijas se preparaban después para acudir al homenaje que iban a recibir por su promoción de la ciudad de Málaga. Y si María Teresa no se podía poner un pendiente pues "me pongo otro y Santas Pascuas".

Las tres campos subieron a recibir su premio, sin embargo, el más emotivo fue el de Carmen Borrego , de las tres, las que siempre ha parecido estar en un segundo plano. No se lo esperaba y no pudo evitar la sorpresa y el agradecimiento más sincero.

El primer beso de Terelu

Terelu, caminando con su hermana por este parque, recuerda: "Aquí me di mi primer beso, me metió la lengua hasta el fondo y me dio mucho asco".