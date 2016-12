'Las Campos' dan la cara

''Mi relación con Edmundo no es mala''

Por su parte, Carmen lo primero que ha querido aclarar es que "mi relación con Edmundo no es mala como se ha llegado a decir. Tengo muy buena relación con él, que es muy cariñoso conmigo. Además, tengo muchas cosas que agradecerle y no solamente hablo de mi madre, que por supuesto lo más importante es que ella sea feliz. Hablo con mi madre todos los días y con Edmundo me escribo mensajes casi todos los días. Ellos son muy caseros, pero eso no significa que tengamos poca relación con ellos".