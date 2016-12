''Cada vez somos menos en la mesa''

Por su parte, también llegaba la Navidad en forma de árbol a la casa de Terelu. "Cuando mi hija era pequeña le gusta poner las bolas al árbol. Ahora lo que no me gusta de estas fechas es que cada vez hay menos gente en la mesa. Me gustaría ver la cara de mi abuela, mi abuelo, mi padre... Al que nunca he recordado especialmente feliz", ha dicho la presentadora.