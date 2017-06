Laura Matamoros habla con su novio Benji

Laura Matamoros llevaba unos días bastante triste dentro de Supervivientes y a mucha gente le extrañaba que no recibiese noticias del exterior, sobre todo de su novio Benji . Y por fin se produjo esa sorpresa. Jorge Javier contactó con el novio de Laura, al que lo primero que preguntó es qué le parece la relación que mantiene su novia con los compañeros. Vamos, que le preguntó por el tonteo que a veces tiene con Alejandro, a lo que el respondió que "no hay problema" porque entiende que son sus compañeros de trabajo. "Está todo bien", dijo.

Benji también le dijo que ella es la que tiene "la cabeza más fuerte de la isla" y que en el concurso no hay amigos porque son todos rivales.

Fin de las dudas

Con esta llamada Benji pone fin a las dudas de si le sucedía algo con Laura y esa era la razón por la que no quería hablar con su novia. De hecho, la semana pasada la polémica creció después de que Jorge Javier contase que el programa llamó a Benji, pero que este no cogió el teléfono. El presentador quiso aclarar luego que quizá no lo cogió porque ya era muy tarde.