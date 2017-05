Laura y Alba, ¡de enemigas a mejores amigas!

Alba Carrillo y Laura Matamoros no comenzaron con buen pie su aventura en 'Supervivientes'. La modelo y la hija de Kiko Matamoros se conocen de fuera de la isla , siendo la ganadora de 'Gran Hermano VIP' amiga de la actual esposa de Fonsi Nieto, el ex de Carrillo.

Matamoros fue una de las primeras en socorrerla, aprovechando para enterrar el hacha de guerra e intimar con ella. "Ten cuidado, no te mojes", le indicó preocupado al verla sollozar. Mientras Alba se lamentaba tumbada en la cama, la hija del colaborador de 'Sálvame' no dudo ni un momento en atenderla y soportar su pie en alto para ver sus heridas.

Por su parte, Carrillo ha afirmado que no está extrañada de este acercamiento. " Yo sabía que ella tiene mucho carácter como yo y que íbamos a tener algún roce. Pero igual sé que tiene un buen fondo. Ayer se preocupó un montón cuando me quemé y quiero convivir bien con ella", le confesó a Alejandro Caracuel.

" Este concurso es de locos, hace dos semanas matándome con Alba y hoy con las brasas me he preocupado como la que más ", dijo Laura a sus compañeros refiriéndose a su nueva aliada.

Conversación entre 'amiguis'

Tal ha sido el acercamiento entre Laura y Alba, que han acabado hablando de sus actuales relaciones. "De repente, conoces a alguien. Esto es así. Alguna vez he soñado que salía y no me cogía el teléfono. Me dijo que me esperaba y tal, pero bueno. Cuando vea las imágenes pensará que estoy loca", dijo Carrillo a su nueva confidente.