Leticia Sabater, enemiga pública en Supervivientes: ¡a la gresca contra todos!

La comida, el problema número 1 Si hay algo que caracteriza el programa Supervivientes,e so es la falta de comida, y cuando se juega con ella, las broncas afloran como las malas hierbas, y la última, precisamente, la protagonizaron Laura Matamoros y Leticia Sabater por el reparto que había hecho Kiko Jiménez.



Un reparto polémico Mientras las chicas había conseguido pescar 8 pecespara todos, fue Kiko el que finalmente hizo el reparto, y lo dejó muy claro ante las cámaras después de vivir una pelea a gritos entre la cantante de la 'Salchipapa' y la hija de Kiko Matamoros: "La comida la he repartido yo porque me ha tocado, pero de saber esto ni lo hago, sinceramente...".



Laura Matamoros no estaba contenta Fue Laura la que se quejó ante la cámara del Confesionario: "El reparto de comida de hoy la verdad es que me ha parecido un auténtico desastre", apuntó Laura, pero no sabía que además que la estaban escuchando, sus palabras traerían cola...



Leticia no lo iba a dejar estar Si hay alguien que ha discutido hasta la saciedad en el programa, esa es Leticia Sabater, que no dudó en comentar a sus compañeros lo que había oído, aunque sin dar nombres: "Ha sido una chica", añadió para más señas. Sin embargo, Laura Matamoros, que pululaba por allí, entonó el 'mea culpa': "He sido yo", señaló, y tras un cruce de acusaciones con la artista, pidió disculpas a Kiko por si su comentario le había molestado. Pero con Leticia siempre hay segundas partes...



A gritos en la palapa En unas imágenes inéditas publicadas por el programa, se pudo ver que la tensión durante uno de los intermedios creció hasta niveles insospechados entre Leticia y Laura, y fue la primera la que tiró la piedra: "Criticas por la espalda. Está grabado. Como a Kiko...". "A Kiko se lo dije a él", recordó Laura, pero Leticia seguía en sus trece: "Claro, porque te pillamos los dos. Si no te pillamos no se lo dices".



''No hay que decirlo todo'' Alba Carrillo, que estos últimos días ha hecho muy buenas migas con Laura, estalló la primera: "Es que no hay que decirlo todo. Tú por ejemplo decías que qué bien que Laura y yo nos lleváramos bien y luego te pillamos diciendo otra cosa por detrás, que eres más falsa que una moneda del Monopoly. Más falsa que tú no hay", aunque Leticia añadió que ese 'qué bien' lo había dicho "con rintintín".



''Os oí hablando de mí'' "¿Sabes lo que me hace gracia? Que quieres dar tanta bola que se te hace bola, porque yo cuando llegué a lo del isotónico para rellenarme, os oí hablando de mí", explotó Laura con el apoyo de su nueva amiga Alba. Y añadió: "Haber tenido los cojones el otro día, igual que ahora que estás teniendo tu minuto de gloria, de decírmelo a la cara. Yo tengo la conciencia muy tranquila de no haber puesto a parir a Kiko. Vete a la mierda, guapa. Yo a Kiko se lo dije a la cara", trató de zanjar Laura la conversación.



La última pullita de Leticia hizo estallar a Laura Leticia, por su parte, dio un golpe bajo: "Bien que la primera vez se lo dijiste a José Luis al oído, que estabas sentada a su lado", afirmó, con lo que Laura Matamoros casi perdió los papeles...



''¡¡Tarada!!'' "¿Pero qué al oído? Si estábamos sentados todos juntos. ¡Cotilla! ¡¡Tarada!! ¡Dije enseguida que había sido yo!", apuntó Matamoros en medio de una guerra que no ha hecho más que estallar...



Cruce de acusaciones entre Alba Carrillo y Leticia Sabater 'Sábado Deluxe' también quiso mostrar imágenes inéditas de la bronca protagonizada por Alba Carrillo y Leticia Sabater después de la gala del pasado jueves. Ambas, ante la atenta mirada de sus compañeros, se recriminaron tener doble cara y pegarse cuchilladas por la espalda.



''Me has puesto a caldo y luego me dabas hasta besos'' Todo comenzó cuando Leticia Sabater le dijo a Carrillo que estaba siendo muy falsa con algunos de sus compañeros, criticándoles a sus espaldas y luego yendo detrás de ellos dorándoles la píldora. "Pues tú has ido conmigo intentado hacerme la pelota cuando estaba sola", le contestó la ex de Feliciano. "No me ha quedado más remedio", replicó la intérprete de 'La salchipapa', que no estaba por la labor de que le acusaran de falsa. "Me has puesto a caldo y luego me dabas hasta besos", le indicó Carrillo.



Las motivaciones ocultas de Leticia Sabater Ante el cruce de acusaciones, Sabater no tuvo mejor forma de defenderse que dejando al descubierto sus motivaciones ocultas. "Me he acercado porque me lo pidió Jorge Javier", confesó entre gritos. Los colaboradores lo tienen claro: Leticia Sabater está haciendo un muy mal concurso. Especialmente crítica con la polifacética artista estuvo Terelu, que expuso lo que pensaba sobre ella. "Me disgusta Leticia por sus actitudes y su forma. Ella le dice a Alba que se ha acercado a ella porque tú se lo has dicho. Eso es igual a decir 'soy una pedazo de falsa'".



Kiko Matamoros y Lucía Pariente opinan sobre el acercamiento de sus hijas Alba Carrillo y Laura Matamoros han acercado posturas desde el airado enfrentamiento que mantuvieron hace un par de semanas y que provocó el abandono de la madre de la modelo, Lucía Pariente. Tanto es así, que han acabado haciéndose amigas y hablando sobre sus actuales relaciones de pareja. Kiko Matamoros, pese a que hayan enterrado el hacha de guerra, no las tiene todas consigo de que esto vaya a durar mucho. "Entiendo que ellas estén en otro estadio. Que se apoyen. Pero me da miedo, porque yo de Alba no me fío. No porque piense que tiene mala voluntad, simplemente porque es voluble", afirmó el colaborador. Por su parte, Pariente se echó las culpas de todo lo sucedido: "El único momento de fricción lo creé yo".



Hombre precavido, vale por dos ¿Sería capaz Matamoros de abrirle las puertas de su casa a Alba Carrillo? "La voy a tener siempre en cuarentena, soy conocedor de cosas que la gente no conoce y que me hacen ser precavido. A mi casa no le cierro la puerta a nadie y menos si viene con un hijo mío, otra cosa es que me guste", matizó.



Leticia, a la gresca también con José Luis Alba Carrillo y Laura Matamoros no han sido las únicas que han estado en el ojo del huracán Leticia: hace tan sólo dos semanas, y aunque parezca una eternidad, la artista y el chef José Luis protagonizaron una de las broncas más gordas después de que Leticia pensara que José Luis creía que todo lo hacían mal menos él: "Para empezar le dijiste a janet que yo tenía doble cara, cuando ni me conocías de nada", gritó Leticia cuando el cocinero le preguntó que qué le había hecho él para que estuviera así. "No me chilles", advirtió él, pero ya era demasiado tarde: "Yo hablo en el tono que me da la gana. Deja de mandar. ¡Que a mí no me vas a mandar más, coño! ¡Vete a tomar por culo!", vociferó Leticia muy harta.



''No tiré por donde tú querías y por eso te has enfadado'' "Y ahora me vas a pedir perdón por lo de puta, que me llamaste puta", dijo Sabater, peor José Luis no se achantó: "¿Yo? ¡Jamás! Yo voy de cara". "¡Pero si me nominaste el otro día!", recordó Leticia, y él le explicó por qué: "Claro, porque tú querías que nominara a Janet, y Bigote lo sabe. Lo que pasa es que no tiré por donde tú querías y por eso te has enfadado".



