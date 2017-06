Leticia Sabater, expulsada del plató de Supervivientes tras liarla parda

Mucha tensión acumulada Si hay algo que persigue (y perseguirá) a Leticia Sabater es la polémica, y su paso por el plató de Supervivientes tras haber sido expulsada el pasado jueves del reality no iba a ser menos... La artista repartió 'pepinazos' entre los concursantes y sus familiares, pero con la que no se quedó corta, y de hecho se pasó 3 pueblos, fue con Lucía Pariente, ex concursante y madre de Alba Carrillo, con la que terminó a gritos justo antes de despedir el programa... "Yo contra Leticia... bueno, sí, tengo mucho, pero no es el momento", comentó tras ver un vídeo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''¡Bruja, bruja y bruja!'' Leticia, hecha una furia, y calentita después de una entrevista muy subida de decibelios, acabó estallando: "Sé valiente como lo eras en la casa, que me amargaste todo el concurso. O como la primera semana que me echaste a mí la culpa de todo, cuando la única que no tenía que contestar como contestó eras tú. ¡Bruja, bruja y bruja! Se lo dijo hasta su hija...", chilló.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Eres tonta y no sabes contestar a lo más elemental'' Ante tal ataque, Lucía no perdió los nervios... aún: "Sandra, te pido por favor que le exijas lo mismo que le has exigido a Nacho Montes: un tono bastante más sosegado, porque yo no tengo por qué aguantar los gritos de esta señora. Te felicito porque has tocado el cielo haciéndote el '¡Qué me dices!'...", señaló antes de que Leticia le cortara con más gritos: "Felicítame porque eres tonta y no sabes contestar a lo más elemental. ¿Y dónde está tu marido? ¡Porque qué vergüenza! A dónde habrá ido, estará escondido..."



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Tú no sabes ni dónde está tu marido'' "Te tengo que recordar que la capital de Honduras te la tuvo que decir Gloria Camila. Por lo menos infórmate cuando vayas a un país...", afirmó Lucía pariente para tratar de dejar en ridículo la incultura de la artista, pero ella no se amilanó: "Bueno, yo sí reconozco que no sabía cual era la capital. Tú no sabes ni dónde está tu marido, hija...".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia





Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Contra el marido de Lucía En ese momento, Lucía ya sí perdió los papeles: "Yo sí sé dónde está mi marido. ¡Y no le vuelvas a mencionar! ¡En tu boca está de más", gritó la reservista harta de las faltas de respeto de Leticia Sabater, pero lo mejor aún estaba por llegar...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''¡Fuera!'' Tras ese comentario, Sandra Barneda no se pudo quedar callada y expulsó con todas las de la ley a la cantante de la 'Salchipapa': "¿Me vas a escuchar? Fuera del plató. ¡Fuera!", unas palabras que Lucía celebró saltando como un resorte mientras aplaudía: "Ahora sí me levantó. ¡Fuera!", dijo señalando la salida.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Se fue... para no volver Sandra quiso ser muy clara con la situación mientras Leticia se perdía entre las cámaras: "Te voy a explicar por qué te he echado del plató. Ahora mismo Leticia Sabater está demostrando, yo creo, lo que es y... no lo han visto las cámaras, pero me ha hecho así", dijo la presentadora... pero ¿qué era 'así'?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia