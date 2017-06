Leticia Sabater, expulsada de Supervivientes

El público decidió que fuese Leticia Sabater, y no Paola Caruso, quien deba regresar a España y dejar Supervivientes . La aventura finaliza para la artista que ha protagonizado broncas, discusiones y polémicas. Esta última semana, por ejemplo, como zombie se dedicó a robar los objetos personales de sus compañeros. Y lo último que hizo en el reality fue hacer sus necesidades donde no debía, en medio del campamento.

Bronca por la salchipapa

Se lió muy gorda en el equipo cielo proque alguien dejó "un regalito" donde no debía. Vamos que hizo sus necesidades casi en mitad del campamento. Y todos parecían apuntar a que había sdo Paola. La italiana se defendió y llegó a perder los papeles, sobre todo frente a Iván, y reitió hasta la saciedad que ella no había sido. Y no fue ella. Fue Leticia Sabater. La artista le reconoció a Jorge Javier que le entró un apretón y que no pudo aguantarse, dejando lo que el presentador bautizó como la salchipapa.