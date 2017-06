Leticia Sabater insinúa en Supervivientes que Paola Caruso es una cazafortunas

La ya ex concursante hace vida en un hotel de Honduras a la espera de volver a España, y ha sido desde allí desde donde ha podido escuchar las bonitas "perlas" que sus ex compañeros le han dedicado...

Los supervivientes de la zona Infierno tuvieron que vivir cómo alguien de su propia playa había tenido un apretón a escasos metros de los váteres y había dejado "aquello" de adorno, y las primeras acusaciones a la zombie no tardaron en volar: "Espero que ninguno de nosotros haya hecho la caca esa", dijo Alba, pero Paola estaba casi segura de quién había sido: "Creo que lo ha hecho la zombie, porque la he sentido".

Sus compañeros ¡la echaron a los leones!

Los calificativos no tardaron en llegar: "No te limpiaste, cacho guarra. A mí no me aguanta ningún novio, vale. Pero no me cago en la calle..."; "Así huele..."; "¡Qué vergüenza de programa, de verdad!", dijeron Alba Carrillo, Laura Matamoros y Bigote Arrocet respectivamente.