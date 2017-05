Leticia Sabater y Alba Carrillo, a la gresca por el falserío

Cruce de acusaciones entre Alba Carrillo y Leticia Sabater 'Sábado Deluxe' ha mostrado imágenes inéditas de la bronca protagonizada por Alba Carrillo y Leticia Sabater después de la gala del pasado jueves. Ambas, ante la atenta mirada de sus compañeros, se recriminaron tener doble cara y pegarse cuchilladas por la espalda.



''Me has puesto a caldo y luego me dabas hasta besos'' Todo comenzó cuando Leticia Sabater le dijo a Carrillo que estaba siendo muy falsa con algunos de sus compañeros, criticándoles a sus espaldas y luego yendo detrás de ellos dorándoles la píldora. "Pues tú has ido conmigo intentado hacerme la pelota cuando estaba sola", le contestó la ex de Feliciano. "No me ha quedado más remedio", replicó la intérprete de 'La salchipapa', que no estaba por la labor de que le acusaran de falsa. "Me has puesto a caldo y luego me dabas hasta besos", le indicó Carrillo.



Las motivaciones ocultas de Leticia Sabater Ante el cruce de acusaciones, Sabater no tuvo mejor forma de defenderse que dejando al descubierto sus motivaciones ocultas. "Me he acercado porque me lo pidió Jorge Javier", confesó entre gritos. Los colaboradores lo tienen claro: Leticia Sabater está haciendo un muy mal concurso. Especialmente crítica con la polifacética artista estuvo Terelu, que expuso lo que pensaba sobre ella. "Me disgusta Leticia por sus actitudes y su forma. Ella le dice a Alba que se ha acercado a ella porque tú se lo has dicho. Eso es igual a decir 'soy una pedazo de falsa'".



Kiko Matamoros y Lucía Pariente opinan sobre el acercamiento de sus hijas Alba Carrillo y Laura Matamoros han acercado posturas desde el airado enfrentamiento que mantuvieron hace un par de semanas y que provocó el abandono de la madre de la modelo, Lucía Pariente. Tanto es así, que han acabado haciéndose amigas y hablando sobre sus actuales relaciones de pareja. Kiko Matamoros, pese a que hayan enterrado el hacha de guerra, no las tiene todas consigo de que esto vaya a durar mucho. "Entiendo que ellas estén en otro estadio. Que se apoyen. Pero me da miedo, porque yo de Alba no me fío. No porque piense que tiene mala voluntad, simplemente porque es voluble", afirmó el colaborador. Por su parte, Pariente se echó las culpas de todo lo sucedido: "El único momento de fricción lo creé yo".



Hombre precavido, vale por dos ¿Sería capaz Matamoros de abrirle las puertas de su casa a Alba Carrillo? "La voy a tener siempre en cuarentena, soy conocedor de cosas que la gente no conoce y que me hacen ser precavido. A mi casa no le cierro la puerta a nadie y menos si viene con un hijo mío, otra cosa es que me guste", matizó.



Gloria Camila habla sobre su hermano pequeño En otro vídeo inédito, Gloria Camila aprovecha un momento de peluquería con Juan Miguel para hablarle sobre su hermano pequeño, el hijo que José Ortega Cano ha tenido con Ana María Aldón: "El pequeñín se parece un montón a mi padre… en todo, los gestos, las pestañas, la boca, las manos, los pies, los dedos de los pies… todo. Muy cuidadoso. Se mancha y se limpia. Coge la servilleta… y quiere ser torero y futbolista a la vez. Yo siempre le digo 'José, de todo no se puede ser…".



