Los mejores momentazos de GH 17

Por supuesto, no podíamos olvidar el paso del testigo de Mercedes Milá a Jorge Javier Vázquez , un cambio tan alabado como criticado, aunque el presentador no se ha desenvuelto nada mal : "Esto es como ir al gimnasio: al pricnipio tienes agujetas, pero luego se pasa", dijo a todos los detractores del cambio, que llegaron a organizar hasta una recogida de firmas para que volviera 'la Milá' , algo imposible para la cadena, ya que ella había pedido un suculento aumento del sueldo y la productora no estuvo por la labor...

La edición de las broncas: ¡hasta el súper les tuvo que llamar la atención!

Miguel quiso meterse en la relación de Adara y Pol porque, según su vídeo de presentación en el reality, disfrutaba "viendo a las parejas retorcerse", y se delató a sí mismo cuando le confesó a Bea que sí quería algo con Pol: "Bueno, ¿y qué?", le dijo a la pelirrosa con una sonrisa malévola cuando ella se lo dejó caer.

Al final, Pol y Miguel acabaron en el Apartamento durante unos días y el gallego acabó declarándose. Pol le dio calabazas aunque se dejaba querer, y ambos llegaron al pacto de no decirle nada de lo que pasa para que Adara no estallara de celos... pero Pol no mantuvo la boca cerrada y Adara, como preveían, estalló: "¡¡Mala persona!! Me has hecho llorar mucho... ¡y me tratabas de loca cuando me negabas que no te gustaba! ¿Quién está loca ahora?", le gritó a la cara y después por toda la casa en lo que fue, quizá, la bornca más sonora de la edición.