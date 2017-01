Los mejores momentos de Toño Sanchís en 'Gran Hermano VIP'

Toño Sanchís, primer expulsado de 'GH VIP 5' El paso de Toño Sanchís por la casa de ‘Gran Hermano VIP’ ha sido corto pero intenso. El representante entraba con la intención de mostrar su verdadera personalidad y ganarse el cariño de la audiencia para hacerse con el maletín del premio, pero ha tenido que conformarse con ser uno de los concursantes más odiados de su edición y el rechazo absoluto de los televidentes, quienes han decidido por amplia mayoría que sea el primer expulsado. "Toño está feliz y emocionado. Este concurso le va a dar un premio seguro, que la gente le conozca", decía su hermana Lola desde plató en la gala inaugural.



Grupito con Alejandro Abad y Tutto Durán Lejos de darse a conocer entre los moradores de la casa de Guadalix y entablar relación con todos, Toño Sanchís pronto pasó a crearse su propio grupo de amigos y a aislarse del resto. Tan solo Tutto Durán y Alejandro Abad parecían sentirse cómodos ante la presencia del exrepresentante de Belén Esteban.



Sin apoyos ni dentro ni fuera de la casa En cada conexión en directo desde plató con la casa se evidenciaba que Sanchís no contaba con el respaldo de la gran mayoría del público, siendo abucheado por la multitud. Y es que ni siquiera sus compañeros le querían dentro del reality, a tenor de los 28 puntos que se llevó en las primeras votaciones, siendo la primera opción de casi todos los concursantes.



Ivonne Reyes le confiesa el motivo de su tirantez Ivonne Reyes fue con su verdad por delante y habló claramente con Sanchís sobre el motivo que la llevaba a estar tan distante con él dentro del concurso: todo lo que había sucedido con Belén Esteban fuera de la casa. "Lo que no quiero es como... inventarme algo ni nada. Quiero que lo sepas y si pasa, que sea en cámara porque tengo buen rollo contigo", le dijo la presentadora. Además, señaló que también tenía pensado nominarle porque le veía un duro rival a batir.



Aless Gibaja: ''Es maléfico'' Incluso Aless Gibaja habló con el resto de compañeros sobre su intención de nominar a Sanchís, ya que no lo veía trigo limpio. "Ha hecho daño a gente que me quiere. Intenté entrar con una página en blanco pero he visto aquí las mismas cosas que vi en televisión. Es como maléfico", sentenció.



Los concursantes se ponen en contra de Toño En las primeras nominaciones quedó claro que los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’ no se encontraban a gusto con la presencia de Sanchís, a quien acusaban de manipulador y de apartarse intencionadamente de la gran mayoría. Nada más y nada menos que 28 puntazos se llevó el representante de artistas, seguido de Tutto Durán y Elettra Lamborghini.



Belén Esteban se convierte en 'la Navidad' Aunque aseguró que no iba a hablar de Belén Esteban y sus problemas legales, Toño Sanchís ha ido soltando perlitas con sus más íntimos dentro del concurso, refiriéndose a la colaboradora de ‘Sálvame’ bajo el nombre en clave de ‘Navidad’. "Te intentan buscar las cosquillas, con que si mi mujer se va a ir de mi casa, no sé qué... ¿mi mujer qué se va a marchar de mi casa? La fuerza del amor es muy potente", dijo durante una conversación con Tutto.



Muy quemado con el tema de su mujer "Yo estoy súper quemado con ese tema. De mí dicen que estoy mal con mi mujer, que nos vamos a separar... un año llevan ya. ¿Yo qué me voy a separar de mi mujer?", matizó.



Dejando claro que es un padrazo Y es que Sanchís aprovechó para dejar en evidencia su lado más paternal, hablando siempre que podía de sus hijos. “Yo cada vez salgo menos. Tengo cuatro hijos, que son muchos. Ya cuando los tres mayores eran pequeños era una movida. Además, yo viajaba mucho... pero ahora es una gozada", apuntó.



El puntapié a Irma Soriano Uno de los momentos más tensos protagonizados en el reality lo vivió al pegarle por debajo de la mesa a Irma Soriano. La presentadora estaba hablando de Antena 3 y su paso por la cadena, cuando notó que Toño le pegaba un puntapié por debajo de la mesa para hacerla callar y que no hablara de la competencia. "Pasé seis años y arranqué esa cadena”, señaló la presentadora, antes de levantarse con semblante serio e ir al confesionario para llorarle al Súper.



Soriano, ''despreciada'' por Sanchís La andaluza exigía que su compañero le dejara decir lo que quisiera y que no le cortara el rollo. "No lo ha visto nadie, pero lo he sentido yo", se lamentaba. "Me afecta el desprecio porque sí. A mí no me va a utilizar de buen rollo y luego va a ignorarme y me va a dar un puntapié. No me fastidies", decía claramente enfadada.



Confiado de sus posibilidades Toño Sanchís cada vez se encontraba más solo dentro del concurso, siendo completamente apartado por el resto de sus compañeros, quienes no entendían su comportamiento dentro de la casa y la pandilla que se había montado junto a Tutto Durán y Alejandro Abad. Sin embargo, el otrora cantante tenía grandes esperanzas sobre sus posibilidades en el concurso. "Yo voy a llegar a la final saliendo nominado todas las semanas. La gente me quiere y me odia", llegó a afirmar.



El reencuentro con Lorena tras su expulsión Lejos de destacar a su paso por el programa, Toño Sanchís protagonizó sus mejores momentos a la salida del reality, justo cuando entró a plató para enfrentarse a las preguntas de Jordi González. “Os he echado mucho de menos”, dijo entre lágrimas cuando se reencontró con su mujer, Lorena. La esposa del exrepresentante fue una de las primeras en hablar sobre su paso por el programa. “Yo le he visto bien, porque entraba con mucha ilusión, pero también contenta de volver a verle”, afirmó.



Apoyado por su padre y por su madre Su madre también quiso opinar sobre su temprana salida. “Me ha encantado el concurso que ha hecho mi hijo. La pena es que no ha durado más”, aclaró. Por su parte, su padre solo quiso añadir: “Es el mejor”.



Un ''máster'' en Gran Hermano Mucho más sereno y dispuesto a repartir estopa, Toño quiso felicitar a la organización por su labor. “Mira que he enviado representados a Gran Hermano y todos me lo cuentan, pero de verdad, felicidades. Sois muy buenos”, afirmó. "Yo sí esperaba salir esta noche. Lo fácil era nominarme, aunque hay cosas que no he entendido", aseguró, desdiciéndose de las declaraciones que hizo en la Casa, en las que aseguraba verse en la final. "Pero estoy muy a gusto, para mí esto ha sido un máster. Me lo habían contado pero la realidad supera a la ficción", añadió.



Belén Esteban ''le suda un pie'' Sin intención de asumir que tal vez su paso por el concurso no fuera especialmente destacable, achacó el motivo de su marcha a su archienemiga, Belén Esteban, y los colaboradores del programa en el que trabajo, refiriéndose a él como “el programa de la tarde” o “altavoz de cuatro horas diarias que manipula”. “Sé el machaque que se me habrá hecho desde ese programa pero es que me da igual, yo a esa gente ni la veo. Esa persona (Belén Esteban) me suda un pie, me es indiferente, afortunadamente en mi vida la tengo tachada. No he hablado de ella en la casa, no voy a hablar aquí... Yo donde hablaré será en un juzgado y donde la pondré firme será en un juzgado”, añadía con claro gesto molesto.



No estuvo a gusto con Terelu Tampoco tuvo reparo en hablar del momento en que llegó Terelu a la Casa... y del temor que le producía que no fuera la única de 'Sálvame' que atravesara la puerta: “A mí la entrada de Terelu me tocó mucho, porque le tengo mucho respeto y sabía que si hablaba la iba a perjudicar”, continuó diciendo. A lo que añadió: “O le han pagado muy bien o la han amenazado con algo”, afirmaba antes de continuar relatando la verdad detrás de su cara de preocupación. “No fue duro vivir con ella, pero pensaba que los demás vendrían detrás”, confesó.



