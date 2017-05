Las madres de Alba Carrillo y Kiko Jiménez, a la gresca por sus hijos en Supervivientes

Tensión en el ambiente La última 'Conexión Honduras' estuvo cargadita de tensión, aunque, más que por el mal rollito entre los concursantes, fue en el plató de Telecinco, donde los familiares de los mismos tienen que defender con uñas y dientes las actuaciones de los supervivientes. Precisamente el último encontronazo fue entre dos madres 'leonas': Carmen y Lucía Pariente, las madres de Kiko Jiménez y Alba Carrillo, entre las que volaron los cuchillos...



Carmen cargó contra Lucía Pariente La primera en hablar fue Carmen tras una petición a la presentadora, Sandra Barneda, después de, se´gun dijo, aguantar cómo habían despotricado contra su hijo y le habían llamado machista y ella no le había podido defender: "Yo quiero decir que las primeras semanas arremetieron contra Ortega Cano, y luego contra mi hijo, y más bajo que eso no se puede caer. Mi hijo está allí desquiciado, eso hay que entenderlo, pero lo que hicieron ellas ¡eso no tiene nombre ni justificación! Estoy muy afectada", dijo Carmen.



''Eres una sinvergüenza'' Lucía, muy tranquila desde su silla en la grada de enfrente, sólo quiso apuntar unas breves palabras: "Yo le he llamado sólo vago y pendenciero. Nada más", dijo la madre de Alba quedándose tan a gusto, pero la respuesta de la madre de Kiko no tardó en llegar: "Eres una sinvergüenza. ¡Eso no se hace! Yo no lo hago con tu hija".



Lucía la 'calmabroncas' Con la tensión por las nubes en una gresca recién empezada, Lucía subió aún más el nivel: "Eso es bajo tu opinión, pero además te voy a decir que has generalizado, y eso fue en un momento de calentón, y yo eso no lo dije. Yo fui a apagar el fuego para parar a mi hija", aclaró Lucía.



''Tu hijo se permite varios lujos y eso tiene que tener su repercusión'' Carmen, sin embargo, acabó explotando y revelando que días atrás recibió en su teléfono algo que no el gustó nada: "No te pega hacerlo con los años que tienes, pero has puesto en Instagram una foto de mi hijo y le has puesto verde", le echó en cara a Pariente, cuya respuesta fue muy clara, e incluso en clave vengativa: "Tu hijo se permite varios lujos y eso tiene que tener su repercusión. Yo sólo le he llamado vago. Se lo dije en la isla y se lo seguiré diciendo", continuó antes de explotar.



''¿Qué televisión veis?'' La progenitora de Alba se mantuvo en el relax más absoluto hasta que Lydia entró en el juego: "Lucía, tu hija también ha llamado gorda, fea y enana a Gloria Camila, o sea que por favor...". Fue en ese momento en el que Lucía saltó como un resorte de su asiento: "¡Eso no es verdad!" "Fue Paola", avisó Rosa Benito. "Paola con Alba", rectificó Lydia, pero Lucía seguía en sus trece. "Fue Paola, y mi hija sacó la cara por Gloria. ¿Pero qué televisión veis?", señaló, echándoles en cara que, desde luego, no habían visto el mismo programa que ella.



Kiko, ''mal influenciado'' "Sandra, cuando Lucía salió de la isla me acerqué a saludarla y me dijo que mi hijo era un chico extraordinario, muy trabajador. ¿Qué pasa, que ya no lo es?", afirmó claramente dolida Carmen, pero Lucía estaba ya hasta el gorro... "No tergiverses ninguna de mis palabras. Te dije que era un chico extraordinario, pero que estaba mal influenciado. El pacto que o hice allí con Kiko en la isla lo mantenía, pero él ha roto el pacto y yo me veo en la necesidad de contar mi verdad también. ¿Vago? Muy vago. ¿Pendenciero? Muy pendenciero", estalló Lucía de nuevo. "No, para trabajadora la tuya...", lanzó Carmen la última pullita. ¡Qué tensión!



El pijama de Alba, más famoso que el de Belén Esteban Sandra, por su parte, fue incapaz de mantenerse neutral en una disputa que sobrepasaba los límites, y recordó el comentario del pijama de Kiko, cuando afirmó que al verla con dicha prenda se extrañaba de que no le hubieran puesto los cuernos antes: "Hasta yo me he planteado venir en pijama hoy", dijo cuando Carmen aseguró que su hijo no era ningún machista.



