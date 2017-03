Marco Ferri se harta de Aylén en GH VIP 5: "Siempre encuentras algo para tocarme las pelotas"

Amor a la deriva ¿Es insalvable la relación entre Marco y Aylén? Está claro que la pareja compuesta por el italiano y la argentina no atraviesa por su mejor momento, y él ya podría haberse cansado de no poder actuar libremente dentro de la Casa. Elettra le preguntó a Marco cómo veía su relación, y lo dejó muy claro: “Es difícil de encajar en algunos aspectos. Es como una relación de quinceañeros”, para añadir más tarde desde el confesionario: “Convivir con 8 mujeres está siendo una de las experiencias más difíciles, sobre todo siendo una de ellas mi novia, que tiene algunas salidas, digamos, discutibles”.



Aylén, llorando por las esquinas Marco, además, se ha empezado a cansar de los celos de Aylén con las demás chicas, y en especial con Alyson: “No sé que hacer para sacarle esos celos”, mientras ella, charlando con Daniela, le confesó que se siente “rechazada”, y que por eso no le “dan ganas de seguir insistiendo. Me quedé para intentar arreglar las cosas con él”.



Una tensa conversación Por fin, Marco y su chica se sentaron a hablar tranquilamente... o todo lo tranquilamente que pudieron mientras se sacaban los trapos sucios de los últimos días: “Tengo un dolor, no celos, de cuando me siento ignorada o cuando veo que te ríes y conmigo no”, le hizo saber a Ferri, que rápidamente estalló: “¿Y tú sientes que me has dado mucho cariño en estos días?”, algo que ella sólo pudo negar: “No”. “Menos mal, lo admites”, respondió Marco muy seco.



Celosa perdida “No entiendo para que viniste, es como si no te conociera más. Siempre encuentras algo para tocarme las pelotas, por tus celos mentales de la nada”. “Me jode que encuentres a una mujer que haga las cosas que te gusten y yo no las haga contigo. Me molesta”



A él no le importa que se lleve bien con otros chicos “Si yo encuentro un hombre que haga cosas conmigo...”, empezó a decir ella, y él, lejos de sentirse celoso ¡le animó a ello! “¡Perfecto! Si encuentras a un hombre que quiera ir de shopping a 36 tiendas y no se canse, encantado. ¡Le doy la propina también!”.



''No estamos bien'' Ella continuó demostrándole su pena por verle cada vez más lejos: “Yo, cuando tengo pareja, me olvido de mi familia, de mis amigos, de todo”, pero el italiano fue tajante: “Aylén, las cosas entre tú y yo no funcionan, no estamos bien, tu presencia me cohíbe mucho”, unas palabras con las que ella casi echa la lagrimita...



¿Cortarán cuando salgan? “Aquí dentro no siento que haya entrado mi novia”, le dijo antes de calificarla de '”corta rollos”. “Te respetaré aquí dentro y te trataré como a mi novia. Fuera retomaremos el tema y si tenemos ganas, intentaremos ver si es algo que nos complica en la vida real” fueron las palabras de Marco antes de zanjar la conversación y de que cada uno tomara caminos separados: él hacia el salón de 'buen rollo' con las chicas y ella... a tumbarse en la cama y taparse con el edredón.



Relajando tensiones Sin embargo, al final, y como en todos los cuentos, ella acabó llamándole para pedirle perdón “a su manera”: “¡Ven, ven! Quiero decirte una cosa”, le dijo, aunque finalmente no pudo, porque antes de abrir la boca, le abrazó y se echó a llorar. ¡Qué penita!



