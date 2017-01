Marco Ferri y su novia, ¿una relación en peligro por Alyson?

Alyson desvela la verdad: necesita amor ¡Alyson no puede más! La cantante y periodista norteamericana ha confesado ante varios de sus compañeros que no es que sienta algo especial por Marco Ferri, ¡es que está enamorada! "Estoy enamorada, y mucho", confesaba.



Elettra: ''No te hagas eso, tía'' En la conversación daban su opinión, entre otros, Elettra Lamborghini y Aless Gibaja, y precisamente este último le decía a Marco, con el que tiene muy buena relación: "Marco es un caballero. Están todas enamoradas de ti. Todas y todos", matizaba.



La novia de marco espera fuera ¡con las uñas afiladas! Sin emabrgo, Alyson no es la única que ha confesado sus sentimientos por el italiano (ya lo hicieron Elettra y Daniela), que, como era de esperar, está cogido por una despampanante argentina llamada Aylén Milla, y con la que las chicas de la Casa no quieren tener que vérselas fuera de la casa por tontear con su novio...



Alyson tratará de controlarse "Las chicas tiene miedo de mí, pero no sé... parece que tienen miedo de demostrarme el cariño", edmpezaba diciéndole a Alyson, que era tajante con el italiano: "No es miedo, es frustración. ¿Por qué meterme en ese jardín si no hay salida?".



Marco: ''Yo a mis amigas les doy abrazos'' "Pero podemos ser amigos", intentaba consolarla Marco. "Pero si somos amigos, ¡pero nunca te voy a tocar ni con el dedo!", decía ella en tono bromista para relajar tensiones. "Yo a mis amigas les doy abrazos", continuaba Ferri, pero su enamorada ya estaba resignada a la realidad: "Pues muy bien...", respondía.



Confesiones de hombres Marco, por su parte, necesitaba hablar del tema, pero no le daba mayor importancia a la conversación con Aly ¡porque pensaba que estaba de broma! "Yo creo que lo dice en serio, ¿eh? El problema es que realmente quiera algo más que amigos", le decía, intentando abrirle los ojos, Sergio Ayala.



Marco, confuso con Aly "No entiendo la relación con Alyson. He sentido que a veces me odia, ni me saluda. Paso y pone cara de orto, se va...", aseguraba algo molesto el italiano. "Pero no lo entiendo, si lo dice bromeando...", añadía más que confuso. "Yo creo que lo dice de verdad", le respondía su compañero de batallas.



