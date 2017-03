Marco Ferri, ¡dispuesto a romper con Aylén Milla!

Durante la última fiesta en la Casa por el Día de Andalucía, Marco se sinceró (no sabemos si por la hartura o por las copas) con Sergio Ayala, y confesó: "Lo mío con Aylén no tiene solución". ¿Está pensando ya en romper?

Marco se confesó con Aylén

El momento más temido en una relación, llegó también durante la fiesta, y las palabras las pronunció Marco: "Esto no tiene sentido", dijo, para añadir después: "Después de todo lo que he hecho para que te sientas bien, tú no te sientes bien. Después de todo lo que tú haces, como entrar aquí dentro con la actitud que tuviste, intentando hacerme sentir bien en lugar de mal, y tampoco lo logras...", explicó, pero la cosa no quedó ahí...