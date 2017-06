María Teresa Campos le declara su amor a Edmundo Arrocet en Supervivientes

La Campos tiene la culpa

María Teresa Campos despejó la incógnita de por qué Edmundo no la ha mencionado casi nunca en el concurso y mucho menos ha dicho su nombre. La razón no es otra que la propia presentadora, quien explicó que ella le dijo a Bigote que no la nombrara en el concurso, no porque le importe, si no por la repercusión. "Le dije: a mí no me nombres porque entras tú, no yo", aclaró.