Terelu y su madre evalúan la prueba semanal de GHVIP5

QMD!15/01/2017

Tras cinco días en la casa, Terelu Campos se enfrenta al momento más difícil de su estancia en la casa más conocida de Guadalix de la Sierra: evaluar la prueba como superada o no superada. Desde el martes que entrara en la Casa, la colaboradora televisiva ha dado clases de cocina a todos los concursantes. En una primera ronda de muffins, eligió como a los mejores a Sergio Alaya e Irma Soriano, quedándose con el equipo de ésta como el mejor de los dos. La presentadora, además, tras ganar el jueves la 'Porra de Oro' tuvo el privilegio de presenciar las nominaciones. Ahora, tendrá que decidir si los chicos superan o no la prueba "cocina como puedas". Sin embargo, no lo ha hecho sola... ¡María Teresa Campos visita Gran Hermano para degustar la cena con su hija!

Y tal y como ha decidido la audiencia a través de la App, Toño Sanchís ha sido el camarero de 'Las Campos' durante esta noche. El representante de artistas se ha presentado en el salón de la casa, delantal puesto, para tomar nota y recomendar platos d especialidades a las invitadas. A María Teresa ha aprovechado para decirle "soy su fan, le sigo desde hace muchos años" e incluso le ha cantado el tema de 'Qué tiempo tan feliz'.

Tras degustar el menú, con dos platos y el postre, madre e hija han abandonado la casa, no sin antes dar la enhorabuena a los concursantes por lo que han cocinado. Una vez en plató, Terelu ha definido su estancia en la casa como una "desconexión" y ha visto junto a Sandra Barneda si las fichas que han metido ella y su madre en el cerdito era más verdes que rojas y así ha sido: ¡Prueba superada!