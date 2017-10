El tenso reencuentro entre Rubén y Miriam

Tras su expulsión, la despedida de Miriam de sus compañeros provocó un gran impacto dentro de la casa. La joven había tenido la oportunidad de ver algunos vídeos que no le gustaron nada, por lo que aprovechó para arremeter contra Rubén, Hugo y Maico. Especialmente dura estuvo con su paisano, al que acusó de “fantasma” y de querer ir de “machito”.

“Igual te sorprendió mi despedida del otro día… No fueron comentarios tuyos personales hacia mí. Fue Rubén, y podrías haber dicho corta, igual que hiciste con Cristian” .

El primero en encontrarse con Miriam fue Hugo. Pese al enfado de la semana pasada, parece que Miriam no le guarda ningún tipo de rencor. Tras abrazarse, la gallega le explicó el motivo de sus palabras:

Ante sus palabras, la sevillana le preguntó claramente si pensaba que debía volver a unirse a Rubén y Hugo. “No tenéis que forzar vuestra relación, pero mejor sola que mal acompañada” , contestó. ¿Cómo luego no van a llamar ‘veleta’ a Laura?

Laura y Miriam se convirtieron en inseparables dentro de la casa, por lo que su reencuetro ha estado cargado de besos y abrazos. Miriam se ha encargado de comunicarle que fuera está todo bien, para después pasar a advertirle que no se fie de nadie, especialmente de Mina, su nueva mejor amiga. “Hay gente muy mala ahí dentro. Todo ese grupito no vale nada” , afirmó.

La gallega le expuso algunos de los comentarios que no le habían gustado, como que ella era ‘muy cariñosa’ debajo de las sábanas. “Aunque no tuviéramos nada, nos merecíamos un respeto mutuo… Te equivocaste”, le recordó dolida.

El encuentro más esperado, el de Miriam con Rubén, ha sido bastante tenso. Aunque han comenzado con buen pie, poco a poco el buen rollo ha desaparecido para dar paso a las reprimendas. “Vi vídeos tuyos con frases que creo que me merezco una explicación”, comenzó diciendo.

Rubén, al ver que no estaba por la labor de pedirle perdón, le indicó que él tampoco lo iba a hacer hasta que no viera por sus propios ojos de lo que se le estaba acusando. “Cuando yo salga de aquí, quiero ver eso y si tengo que pedirte perdón, lo haré” , señaló. “En ningún momento lo hice con maldad”.

Sin embargo, Miriam no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer y dijo que no se arrepentía de nada. La reacción de Rubén… ¡abandonar ‘la sala de los reencuentros’ sin despedirse de Miriam!

Y es que Rubén no está nada de acuerdo con las formas que tuvo su ‘chica’ y cree que merece también una explicación. “Yo hubiera dicho de otra forma lo que me dijiste el jueves” , apuntó.

Al volver a la casa, estuvo hablando a solas con Hugo sobre lo sucedido y se mostró muy orgulloso de su reacción, pues los argumentos de Miriam no le parecen suficientes para justificar su enfado. “Me va a decir a mí que no se arrepiente de lo que dijo el jueves. ¡Anda ya!” , sentenció.

Aunque asegura que le hubiera gustado haberse despedido con un abrazo, Miriam se ha quedado tocada por su actitud. “Me ha decepcionado. Después de lo que ha dicho estos últimos días de que me echa de menos, no entiendo esta reacción… Quería escuchar unas explicaciones coherentes o unas disculpas”, afirmó.

Por su parte, Miriam no quiso dejar pasar la oportunidad de valorar el frío encuentro: “Aquí se ve la educación de cada uno… Yo, desde que abrí los ojos en plató, pedí disculpa. A una persona que le coges cariño y te está diciendo que algo le sentó mal, ¿qué te cuesta pedirle perdón? ”.

Miriam se enfrenta a la madre de Rubén

Miriam ha vuelto al plató con mucho qué decir y a más de uno. La madre de Rubén ha defendido a su hijo tras su encuentro, pero a la gallega no le valen sus justificaciones, ella esperaba unas disculpas y considera que debería reconocer que su hijo se ha equivocado. "De tu parte aún no he escuchado un Rubén se equivocó", le espetó en la cara.