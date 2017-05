Nagore Robles estalla contra Bibi en Supervivientes: "Eres una demagoga barata como tu hermana"

Nagore y Bibi, a la gresca A pesar de que Bibi, una de las dos gemelas componente del duo 'Las Mellis', abandonó el reality Supervivientes por fuerza mayor, parece que no a todos les ha convencido el motivo por el que la melli se ha vuelto a España. Una firme defensora de que debía haber continuado fue, el pasado domingo, Nagore Robles, que no dudó en echarle en cara a Bibi que a la primera de cambio haya decidido abandonar: "A mí me gusta el tipo de gente como Juan Miguel que le preguntas y te dice 'estoy como Dios' o 'esto es para pagar', y no como Alba o Las Mellis que no han dado un palo al agua", le reprochó con pulla incluida.



''No vayas a venir con la pena "Yo he tenido un problema muy gordo desafortunadamente", apuntó Bibi, pero rápidamente Nagore se puso por encima de ella: "A mí no me vayas a venir con la pena que no estamos hablando de esto. Tú querías abandonar desde el día que llegaste", recordó la colaboradora.



''Yo he entrado con un tumor'' Bibi, por su parte, lo negó todo: "No, eso es incierto. Yo he entrado con un tumor, porque la palabra es tumor. Maligno o benigno, pero lo es", apuntó la ya ex superviviente calentándose más con la conversación.



Bibi enseño la cicatriz En un momento del diálogo, Bibi decidió enseñar la parte del pecho que le había sido intervenida de un quiste en Honduras, del que aún desconoce los resultados: "Esta es la justificación de mi abandono, y os lo enseño para que se deje de especular. Yo he abandonado por problemas mayores", estalló la cantante.



Nagore se pasa de la raya La vasca, sin embargo, no atendía a razones, y acabó rozando el insulto hacia la artista: "Eres una demagoga barata, villana, tú igual que tu hermana", apostilló, hasta que Sandra Barneda tuvo que meterse en medio: "Nagore, te pediría que no volvieras a llamar 'demagoga barata' a Bibi, porque es una persona que ha sido intervenida". Pero apenas terminó la drase la presentadora, Bibi sacó las garras de nuevo: "Es que, Nagore, me estás diciendo que he abandonado porque he querido, y no. En mi casa se ha vivido esta enfermedad hace 18 años, y ahora me veo yo con esto. yo no sé si es bueno o malo porque no me han dado los resultados, pero yo creo que cualquier persona en mi situación habría hecho lo mismo".



Zasca a Nagore En ese momento, Nagore tuvo que callarse ante el silencio expectral del plató: "Si yo he ido al concurso era porque era la ilusión de mi vida, y si yo me he operado en Honduras pudiendo haberlo hecho aquí ha sido para poder continuar", zanjó la artista.



