Nominaciones polémicas en GH VIP: todos quieren a Alonso fuera

Todos a una La Casa de GH VIP 5 ¡está que arde! Y no sólo por la llegada de Aída Nízar a Guadalix. Los concursantes ya empiezan a tener sus primeros rifirrafes, y si al principio fueron todos a una contra Toño Sanchís por considerarle "maléfico" -como decía Aless Gibaja- o que tenía "un lado oscuro", ahora la Casa ¡se ha posicionado contra Alonso, Irma y Alyson!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El Confe, lleno de quejas Esta semana, aunque todos intenten guardar las apariencias, el Confesionario ha sido un hervidero de quejas, y eso se ha reflejado en los puntos, que han picado, y mucho, a los nuevo nominados porque algunos ¡no se lo esperaban!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ivonne se quiere ''cargar'' a Alejandro La primera en votar fue Ivonne, que quiso poner en el disparadero a Alejandro Abad. La modelo ganó la prueba semanal, y su recompensa fue nominar a un compañero de manera directa. ¿Qué le ha hecho Alejandro a Ivonne? Probablemente nada, pero la teoría principal es que Abad es el último bastión de Toño Sanchís en la Casa después de que éste y Tutto hayan salido por la puerta. ¿Conseguirá Ivonne que la casa se quede tranquila para ella (y a partir de ahí poder jugar sus cartas cómodamente) sin tener que recordar el mal rollo acumulado con el representante?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Aless no convence? Por su parte, Aless Gibaja se quedó de piedra al escuchar su nombre en el plató ¡seguido de abucheos! Parece que dentro tiene amigos por doquier, porque nadie le dio ni un sólo punto en las nominaciones, pero fuera no despierta las mismas simpatías 'around the world'... ¿Querrá decir eso que en cuanto salga a la palestra será el primero en caer?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Emma, dolida por la salida de Tutto Emma Ozores, a pesar de estar dando grandes momentos a la audiencia, sus compañeros parecen no tener el mismo 'feeling'. Ella decidió otorgar 3 puntos a Alonso, 2 a Eckamnn y uno a Daniela por no congeniar demasiado, pero los 3 puntos fueron de cabeza a Alonso tras haber estado nominado con ella esta semana y haberse "llevado por delante" a Tutto, máxime cuando el propio presentador expresó que quería irse...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Elettra no aguanta a Alyson ¡y le da 3 puntos! Elettra es, probablemente, la más vaga de la casa, peor sigue cayendo bien. Su falta de iniciativa para hacer las tareas (y su poco brio para ello, también sea dicho) la situó en cabeza de los sirvientes en la prueba semanal en la 'Casa Rural VIP Sierra'. Su falta de conexión con Alyson (a la que parece que no aguanta tras expresar que no le gusta que toque la guitarra, o que cante, o que esté con los animales...) le hizo otorgarle los 3 puntos, y parece que las peleas entre Irma y Alonso no le hacen demasiada gracia a la italiana. ¿Será por eso por lo que les ha dado 2 y 1 punto respectivamente?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Diferencia de edad Esta semana, Marco Ferri y sus musculitos se han librado de la nominación de nuevo. El italiano tiene buen rollo con todos en la casa, pero parece que con Irma, Emma y Alonso, (los tres más mayores, ¿casualmente?) no termina de congeniar, y es que la brecha generacional es importante entre ellos...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sergio cuadró a los tres nominados El concejal del Partido Popular Sergio Ayala ha tenido muy buen rollito (quizá demasiado) con Ivonne Reyes, de la que dice que no le gusta, pero las imágenes dicen todo lo contrario. ¿Habrá edredoning? De momento, sus puntos, evidentemente, no iban a ser para la venezolana, por lo que le puso 3 puntos a la "madre" de la casa, 2 a Alyson y 1 a Alonso, contribuyendo así a las nominaciones de los 3.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Guerra abierta entre Elettra y Alyson? Alyson, ya nominada a estas alturas, decidió que el mal rollito creado por Alonso no le beneficia en nada, así que le dio 3 puntos sin pensárselo. Además, le devolvió "el favor" a Elettra dándole 2 puntos porque su relación es prácticamente inexistente ¡y uno a Sergio Ayala! A ver si es que va a tener celos de Ivonne y ha pensado que si el chaval no es para ella, no es para nadie...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irma tampoco puede con Elettra Por su parte, Irma le devolvió los tres puntos al presentador de 'Furor' después de los encontronazos que han tenido esta última semana. Además, la periodista también ve la vaguería de Elettra, por lo que le dio 2 puntos, mientras que cree que Marco Ferri se merecía 1 puntito...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Alejandro no tiene ningún problema con Ivonne, a diferencia de ella Alejandro, que ya estaba nominado sin saberlo (y por eso nadie más podía nominarle), no debe de aguantar a Daniela lo suficiente, por lo que le plantó los 3 puntos. Tampoco aguanta a Marco y a Elettra, por lo que les repartió el resto de puntos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Por qué nominan a Emma Ozores si está dando momentazos? Daniela, como no podía nominar a Alejandro, decidió que Emma se merecía los 3 puntos, y es que creen que está dando muy buenos momentos y, por no nominar a lo tonto, le dan puntos a Emma porque piensan que ella nunca saldría... En cambio, el modelo italiano se llevó 2 puntitos y la presentadora Irma Soriano 1, aumentando así hasta 9 los puntos de la periodista.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia