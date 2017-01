QMD!07/01/2017

Alonso Caparrós e Irma Soriano son dos de los concursantes de la próxima edición de Gran Hermano Vip, que comienza esta domingo 8 de enero. A dos días de entrar en la Casa más famosa de Guadalix de la Sierra, ambos profesionales de la televisión han visitado el plató de Sálvame Deluxe.

"Siento mucha alegría. Llevo tanto tiempo con el pico y la pala que volver a un plató me lleva de alegría", ha dicho Caparrós nada más comenzar la entrevista. Tras haberlo pasado mal porque "es muy difícil abrirse camino en este trabajo y en la vida", ahora el presentador asegura que fuera le esperan su mujer y su hija, y eso es lo mejor que le puede pasar. "Mi defensora en plató va a ser mi mujer, Angélica", ha querido explicar, además de dar el motivo principal por el que entra en la casa: "Me aporta dinero para estar tranquilo en casa y ayudar con una productora que he montado con mi hermano. Estoy bastante seguro de que el papel que voy hacer va a ser bueno. Antes pensaba que restaba entrar en un reality pero ahora no lo pienso".

De los que van a ser mis compañeros, el que más me preocupa es Toño Sanchís: "Fuimos juntos al colegio pero hace mucho tiempo que no nos vemos. Mi recuerdo de él es muy bueno y creo que ese pensamiento se puede estropear". Su padre, por su parte, le ha dicho que "sea yo mismo".