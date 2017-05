Oriana Marzoli, expulsada de Supervivientes tras revelar un secreto de Lara Álvarez

La madre de Rosario 'Chayo' Mohedano intentaba evitar referirse al mencionado espacio televisivo en todo momento, pero al final le fue imposible después del corte que le dio Oriana: "A un programa no, a 'Sálvame', donde has trabajado" , ha puntualizado la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

¡Fuera!

A pesar de que la presentadora lo confirmó con humor, a Jorge Javier Vázquez no le sentó nada bien el comentario, por lo que decidió expulsar a Oriana durante tres minutos del plató de Supervivientes con un comentario lapidario: "Me parece de muy mal gusto lo que has hecho, no sé si ella lo ha contado".

Ante las quejas de Oriana, Jorge zanjó la conversación con un duro apunte: "En el escalafón, Lara está tocando el cielo y tú en el talón de la sandalia".