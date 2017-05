Oriana Marzoli y Rosa Benito, bronca en Supervivientes: "Cansina", "¡Cutre!"

Por si la tensión que los participantes de Supervivientes están sufriendo en la isla fuera poca, en el plató la cosa tampoco está mucho más tranquila , y las últimas en enzarzarse en una pelea han sido la defensora de Gloria Camila -Rosa Benito- y Oriana Marzoli , y es que la ex tronista no dejaba hablar a la cantante y ésta acabó mosqueándose...

" ¡Eres muy chupacámara! Tú también eres muy cansina... ¡pesada!", continuó soltando Oriana por la boca mientras se pisabanm la una a la otra con los comentarios: "¡Que me dejes! ¡Que me dejes! Es que eres pesada para todo..." , opinaba Benito.

''Eres muy pesada''

"Eres muy pesada, que has aprendido de la mejor...", estalló Oriana sin dar nombres. ¿A quién se referirá? ¿Será Gloria Camila, a la que no soporta? ¿Se referirá a alguna ex compañera de Sálvame de Rosa a la que Oriana no aguanta? La duda sigue abierta...