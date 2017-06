Paola Caruso no deja de recibir críticas de sus compañeros en Supervivientes

Paola se queja de sus compañeros y sus compañeros se quejan de Paola. Nadia nuevo bajo el sol de Cayo Paloma. Pero lo cierto es que a la italiana se le ve peor cada día, y a sus compañeros también mñas hartos de ella. La italiana se quejó de que debido a las críticas que recibe no puede hacer nada y cree que todo lo hace mal. "Si hago las cosas porque no las hago, y si la hago, porque las hago", se quejó entre lágrimas.

La itiliana tuvo razón cuando afirmó que cada cosa que hace es un problema para todos porque recibe quejas por cualquier cosa, si decide salir a pescar, si mueve una esterilla, si reparte comida... Puede que no ayude mucho que Paola se queja casi de todo y llora bastante . Sobre esto, dijo que "estoy sola y lloro porque no puede ser que lo haga todo mal". Paola también comentó que Laura, Gloria Camila y Juan Miguel la tratan mal.

No la soporta ni Juan Miguel

Mientras que Juan Miguel peinaba a Laura y a Gloria Camila, la hija de Ortega Cano comentó que Paola sigue e el concurso porque una de las mellis abandonó y otr fue expulsada, porque si no yaestaría en su casa. Lo más sorprendente de todo fue que Juan Miguel se sumó a las críticas y dijo "a mí me ha empezado a molestar esta semana. Le tiene que pasar algo porque, si no, no es normal".