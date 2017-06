Paula y Alba, pilladas por Kiko cuando le criticaban en Supervivientes

Paola se desahoga con Alba Una vez más, Paola ha utilizado a Alba para desahogarse por "el sufrimiento" que le causa Kiko en Supervivientes. Entre lágrimas le ha explicado a la modelo lo mal que lo está pasando por culpa del novio de Gloria Camila, a lo que la ex de Feliciano López contestó que Kiko es intratable y que lo va a nominar hasta que alguno de los dos se vaya del concurso porque "cada semana me ha humillado de mala manera".



La italiana no puede más En la conversación, Paola le dijo a Alba que Kiko es malo y que ella no puede más. "Siento miedo. Cuando oigo la voz de él es como si me faltara el aire" explicó la italiana, quien afirmó que si Kiko se marcha el jueves de Supervivientes lo celebrará bailando algo, como la sevillana quele dedicó Alba a Leticia Sabater. La modelo recordó que "he llorado lo que no está en los escrito. La semana pasada me llamó de todo. Ese perdón te lo metes por el culo".



No se merece estar en el concurso Alba continúo señalando que una persona así, como es Kiko, no se merece no solo no llegar a la final, sino que ni siquiera se merece estar en el concurso y reiteró que lo seguirá nominando siempre.



Kiko les pilla Mientras que las dos estaban en plena conversación, criticando la actitud de Kiko, él las pilló 'in fraganti'. Al principio, Kiko se quedó un rato escuchando loq eu decían pero luego les llamó la atención.



Siguieron hablando "No veas sale uno del baño y vaya, vaya de lo que se entera" les dijo Kiko a Paola y Alba. Ellas siguiron comentando todo lo que quisieron. Y cuando parecía que la situación iba a quedarse en un pequeño roce, Gloria Camila entró en escena.



Objetivo: dar pena Cuando la hija de Ortega Cano se enteró de lo sucedido, instó a su pareja a recriminarles a Paola y Alba lo sucedido. "Vamos y le cortamos el rollo", fijo Gloria Camila. "Me gustaría que lo que tengáis que decir de mi o de mi mujer lo digáis a al cara", afirmó Kiko, quien añadió que el único objetivo que tienen la italiana y la modelo es dar pena para conseguir que la audiencia le expulse el jueves.



Gloria dice que no lo va a permitir Una vez más, Gloria Camila defendió a capa y espada a su chico y dijo que no iba a torerar el comportamiento de Alba y Paola porque "aquí no hay ni un maltrato, ni psicológico ni físico". Además, la hija de Ortega Cano contó que "lo único que se ha dicho esta mañana es que paola había liado el hilo de pescar. Pero como es así de protagonista y le encanta la cámara, se ha puesto a llorar".



Según Kiko, las trata genial En su defensa, Kiko dijo no entender por qué Paola y Alba le critican por la espalda, cuando, según su opinión, siempre las ha tratado genial. El ex tronista de MyHyV consideró que el objetivo de las chicas en hundirle y acabar con él.



Gloria Camila las llama lagartas Cuando temrinó el encontronazo, Gloria le comentó a su pareja que "pasa de la cara" de Alba y de Paola y que ellas, junto a José Luis, son el motivo por el que no se acerca al grupo. Pero la cosa no terminó ahí, porque Gloria también se refiero a ellas como unas "lagartas" que saben a quién arrimarse y a quién no y que lloran para dar pena, porque "eso es lo que hacen en la vida de fuera, ir de víctimas".



Sanción Kiko, Gloria Camila,Laura Matamoros y Paola fueron sancionados por la organización por saltarse las normas del programa y comer de la merienda de crema de cacao que era el premio del juego de recompensa. La sanción fue tener menos tiempo que sus compañero en la semifinal de la prueba de líder. A pesar de eso, Gloria Camila y Kiko, junto a Iván y José Luis, son los finalistas del juego de líder que se celebrará el jueves.



Gloria hace trampas Laura Matamoros y Gloria Camila tienen un reto para esta semana, conseguir pescar 15 peces. Lo cierto es que Laura está haciendo todo lo posible para conseguir el objetivo y no ser sancionada, pero no se puede decir lo mismo de la hija de Ortega Cano. Además, Gloria Camila mintió sobre el único pez que ha logrado capturar, porque no lo pescó ella.



La traición de Iván Puede ser una simple estrategia o ser sentimientos reales, pero Paola mantiene que siente algo por Iván. La pobre italiana no sale de una para meterse en otra con él, poque se enteró de que Iván nominó a Laura porque pensaba que Paola no continuaba en el programa, según le contó la propia Matamoros, mientras que a ella Iván le dijo que sí sabía que continuaba en Supervivientes, pero que prefirió no nominarla.



Alba, harta de Paola A pesar de la buena relación que Alba mantiene con Paola, la modelo criticó a la italiana junto a Laura y Alejandro. Alba comentó que Paola siempre se está quejando por todo y recordando las cosas una y otra vez, motivos por los que la tiene harta. Y Laura le dio la razón. Alba y Laura luego tuvieron una conversación con Paola en la que se lo diijeron a la italiana a la cara.



