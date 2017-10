Petra se derrumba al hablar de su marido: ''Estaba falta de cariño''

Petra sigue rallada con el tema Cristian Petra sigue pasándolo mal por lo que se pueda estar diciendo de ella fuera, más después de la inesperada visita de Laura, la novia de Cristian, lo que le hizo ver que tal vez estaba ‘malinterpretándose’ sus intenciones hacia el joven catalán. Con la situación más calmada, Petra continúa con sus justificaciones.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sin cariño y confundida “Yo entré aquí y vi a una persona que me daba tanto cariño… Yo no tenía mucho cariño fuera y a lo mejor me he confundido… Después, poco a poco, eso se ha ido convirtiendo en amistad de verdad. No estoy loca de amor por nadie ni voy acosando a ningún hombre. De su parte tengo claro que está enamoradísimo de su novia. El momento reencuentro no me ha dado ningún tipo de nada”, recordó en el confesionario.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Pensará la gente que es una buscona? Que Petra esté rallada puede que se haya acrecentado después de que alguno de sus compañeros haya opinado sobre el tema. Por ejemplo, Dani le indicó durante una conversación en el salón que la imagen que tendrían de ella fuera sería la de una “buscona”. “Pero si ella no ha hecho nada. Yo lo único que le dije a Petra fue que tenía que ser coherente, porque lo mismo un día te decía que sí que otro te decía que no. Ella tiene derecho de venir aquí y que le atraiga una persona”, explicó el joven andaluz en el ‘confe’.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cristian no le ha quitado su apoyo Por su parte, Cristian asegura que su relación con Petra no ha cambiado nada. “Yo con Petra voy a muerte. Siempre ha sido una relación sana de amistad. La quiero un montón y la defenderé aquí, fuera y donde haga falta”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Petra dice seguir queriendo a su marido En otro momento de confesionario, Petra acabó hablando de la relación con su marido y el estado anímico que arrastraba antes de entrar en la casa. “Después del percal, vi que la situación fuera está bastante caldeada. Eso me ha hecho pensar mucho cómo lo estará llevando Luca. Espero que esté bien. No voy a hacer nada que le pueda afectar y cuando salga hablaré con él. Le quiero”, aseguró.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Muchas veces no tenía ganas de levantarme de la cama'' "Estaba falta de cariño y aquí lo estoy recibiendo de todos mis compañeros. Esta casa me hace sentir feliz cuando muchas veces antes no me sentía así”, dijo antes de derrumbarse y romper a llorar. “Estoy feliz ahora, pero es verdad que muchas veces no tenía ganas ni de levantarme de la cama”, confesó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia