Pilar y Laura se enzarzan en una pelea por unas palabras de Juan

Juan llama '''totalitario'' a Carlos El tema culinario sigue causando estragos en la casa de Guadalix. La falta de alimento ha hecho que muchos se quejen del poder que Carlos tiene sobre la cocina. Desde hace días se vienen oyendo críticas por parte del resto de sus compañeros, acusándole de no hacer un buen reparto o de aprovechar su posición de cocinero para ir picando mientras cocina. En una conversación en el jardín, Laura acabó acusando a Carlos de su actitud egocéntrica mientras que Juan apuntó que estaba harto de su “totalitarismo”.

Laura se chiva a Carlos Carlos, que ya ha dejado claro que no va a cocinar más ante las quejas, se enteró por boca de Laura que alguien iba diciendo por la casa que estaba harto de su “autoritarismo” con la comida. “Hay mucho desagradecido”, señaló la sevillana. ¿Se le olvidaría comentar lo que ella piensa sobre él?

Reunión para sacar al 'culpable' Estas palabras no sentaron nada bien a Carlos, quien llamó por la noche a todos sus compañeros al jardín para aclarar el asunto. Tras recordar que lo eligieron a él para que gestionara los alimentos y así evitar que cada uno comiera cuando quisiera, recriminó la actitud ingrata de algunos. “En los últimos días he escuchado cosas como “qué asco” o “qué mierda”. El problema viene cuando hoy llega a mis oídos que alguien ha dicho que está harto del carácter de autoridad que ha cogido yo en la cocina. Me gustaría saber quién es esa persona para nominarla este jueves”, anunció.

Comienzan a presionar a Laura Tras indagar en el asunto, los ‘grandes hermanos’ se percataron que había sido Laura la que le había trasmitido el comentario, pero sin decir el nombre de la persona. “En ningún momento he cogido a Carlos para meterle mierda ni enfadarlo”, afirmó indignada. En ese momento, Hugo saltó y le recriminó que no dijera el nombre de la persona que lo dijo: “Le estoy dando la oportunidad a la persona que lo ha hecho. A mí no me corresponde señalar a nadie”.

Juan se defiende de la acusación Ante la presión generalizada, Laura señaló a Juan, iniciándose una guerra abierta entre el joven y ella a la que sumó Pilar. “Yo no he dicho eso. He dicho que él es el mayor estratega de aquí, que se ha cogido la cocina sabiendo que eso te iba a favorecer. Nunca me he quejado por la comida”, se justificó.

Pilar discute con Laura para defender a su amigo “A mí lo que no me gusta es que estaba hablando con Juan tranquilamente y has metido el hocico para venir ahora con esto. Te digo yo que la palabra autoritario no ha salido de su boca. No digas lo que no se ha dicho, mentirosa. ¡Falsa! Lo mismo lo has interpretado de otra forma”, dijo Pilar muy enfadada.

La casa se posiciona Juan acabó marchándose del jardín llorando mientras lo consolaban Petra y Pilar. Por su parte, Mina hablaba con Laura y le decía que esto formaba parte del juego. “Es muy fácil atacar a alguien para que tus errores no se vean tanto”, le indicó. En la habitación, Pilar justificaba a su amigo ante la atenta mirada de Carlos. “Debería haber hablado con él para que te lo dijera a ti… No tiene por qué poner a 17 personas en contra de una persona”, señaló. Hablando con el Súper, Juan se reafirmó en sus palabras: “Fuera del ‘confe’ yo no lo he dicho, habré dicho “totalitarismo” … Sabía que esta chica no era de fiar”.

De señores y sirvientes En la prueba de esta semana la casa de ‘Gran Hermano’ se convierte en un hotel de 1818 que estará regido por cinco señores “que vivirán a cuerpo de rey”. A su vez, el resto de habitantes de la casa hará las funciones de sirvientes de estos. Para elegir al primer señor, que era el encargado de elegir al resto, tuvieron que buscar una aguja (de tamaño más que considerable) en un pajar repleto de animales. El afortunado fue Hugo, que escogió como compañeros de “señorío” a Rubén, Maico, Yangyang y Pilar.

Petra estaba falta de cariño Petra sigue pasándolo mal por lo que se pueda estar diciendo de ella fuera, más después de la inesperada visita de Laura, la novia de Cristian. “Yo no tenía mucho cariño fuera y a lo mejor me he confundido… No estoy loca de amor por nadie ni voy acosando a nadie”, recordó en el confesionario. Pese a que cuenta con el apoyo de Cristian, la mallorquina acabó derrumbándose al hablar del estado anímico que arrastraba antes de entrar a la casa. “Estaba falta de cariño y aquí lo estoy recibiendo. Estoy feliz, pero antes había muchas veces que no tenía ganas ni de levantarme de la cama”, dijo llorando. “No creía en mí misma, me sentía perdida… Ahora tengo ganas de levantarme cada mañana. Tengo muchas ganas de comerme el mundo”.

