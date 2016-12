La primera pareja de 'GH17' ha marcado el último de los debates de esta edición ¡porque no ha ido!

QMD!25/12/2016

El Debate Final de Gran Hermano 17, de nuevo y como siempre presentado por Jordi González, ha estado marcado por dos ausencia... Aunque Bea, la ganadora del programa, por supuesto no ha faltado, que no haya asistido Adara no iba a pasar desapercibido.

La concursante, salvada en diversas ocasiones por la audiencia y muchas veces etiquetada como favorita, finalmente se quedaba a un paso de la final.

Tras varias galas y debates en plató, sin embargo, Adara no ha acudido al último. ¿Por qué? Al parecer, la azafata madrileña no se ha sentido cómoda en sus últimas intervenciones en directo, por lo que finalmente ha declinado la invitación...

Su novio, Pol, que empezaba el programa sentado en su silla, hablaba así con Jordi: "Hago acto de presencia en mi nombre y el de Adara. Considero que esta noche no tengo que estar en el Debate Final por el trato que se nos ha dado en las últimas semanas, no ha sido el más correcto aunque no quiero culpar a nadie... Ha sido por todo el general: el público, el programa... Gracias a todo el mundo por entenderme y saludos cordiales".

El presentador le ha pedido que se quedara por él, pero el 'genéticamente perfecto' ha decidido abandonar el plató... entre abucheos, eso sí.

Además de los cuchufletos, tampoco estuvieron presentes las concursantes: Bárbara, Rebeca y Montse.