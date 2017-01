Así ha sido la primera noche y el despertar de los famosos en GH VIP

Poco saben ellos que no tardarán en tener una invitada sorpresa durante unos días: Terelu Campos, que será, ni más ni menos, que la encargada de la cocina, estando ésta vetada para el resto de concursantes . ¿Conseguirá la comida siquiera llegar de la nevera a la sartén?

Los dos musculitos de la Casa, Alonso y Marco, han sido, cómo no, los primeros en probar el gimnasio de la Casa, y entre cintas, pesas y mancuernas han echado parte de la mañana.

Precisamente Marco debería andarse con ojo: su chica estará con cien ojos desde fuera, peor eso no impedirá que más de una se acerque a él, como Elettra, que ya le ha preguntado al italiano si tiene novia , aunque ninguno contaba con la intromisión de Aless: "Sí, es amiga de una amiga" , ha respondido él por el italiano. ¡Esa sí que no se la esperaba la Lamborghini!

Antes muerta que sencilla

Cuando decíamos que Irma es la viva representación de España, no mentíamos. En Guadalix la hemos podido ver en una de las máquinas tratando de deshacerse, como tantos otros españolitos, de los excesos navideños. Eso sí, sus gafas de sol y su chaleco de pelo que no se lo quite nadie. ¡Antes muerta que sencilla!