Primera trifulca: Irma Soriano denuncia haberse encontrado la ducha ¡llena de mocos!

Reunión de urgencia La Casa estos días no tiene el horno para bollos. A pesar de que estas primeras jornadas todos juntos han sido prácticamente como un paseo por el campo, los primeros roces no han tardado en aparecer... y ha sido Irma Soriano la que ha decidido abrir el melón antes de que el problema fuera a más por, como diría Ylenia, "esta situación tan heavy que le está tocando vivir". Heavy y asquerosa, porque Irma ha dicho...



La asquerosidad del día ¡...que se ha encontrado la ducha llena de mocos! La periodista ha querido que todos sus comapñeros supieran la asquerosidad que se había encontrado y que había tenido que limpiar con sus manitas para poder ducharse: "Terelu y yo nos hemos levantado pronto y mientras aparecía el agua caliente para ducharme... he tenido que quitar una de mocos en la cabina de la ducha...", decía, a lo que añadía Alyson: "Yo me la he encontrado limpia". "Claro, porque la hemos limpiado nosotras, qué cachonda", contestaba Terelu.



Muy segura de sí misma: ''Esto eran mocos'' ¿Y no sería otra cosa que parecían mocos peor no lo eran? Eso mismo se preguntaba Emma Ozores, pero no, Irma estaba segura: "Vamos a ver Emma, a veces se puede quedar un poquito de acondicionador pegado en la ducha, o si te encuentras una chanclilla le das con el pie y ya está, pero esto eran MOCOS", decía contundente



''Como lo vea la jefa...'' "Lo he estado quitando, porque digo 'como la jefa lo vea...'", decía Irma refiriéndose a Terelu, algo que a la colaboradora de 'Sálvame' no le ha hecho excesiva gracia: "No perdona, yo no soy jefa de nada".



Cuestión de civismo "Por favor, lo que nosotros no hagamos en nuestra casa, no lo hagamos aquí tampoco", pedía, como rezando, Soriano al resto de sus compañeros, que se lo tomaban bastante a guasa entre comentarios de "qué asco", si bien más de uno mantenía la boca callada... ¿sería para no delatarse? Más abajo podéis ver el vídeo del tenso momento...



'La señora' "¿Entendido? Findamental: sonémonos los mocos con papel higiénico", decía Terelu a sus compañeros muy seria, y añadía: "El baño tiene tarea, entonces yo creo que, vosotros que estáis aquí... vosotros veréis". "Yo creo que deberíamos hacer turnos. Hoy es miércoles, no sabemos la señora hasta cuándo estará aquí...", una frase de Irma Soriano que fue rápidamente cortada por Terelu: "La señora tiene nombre. Se llama Terelu, ¿eh? Por favor". ¿Estamos ante el primer pique de la edición? Podría ser, aunque los compañeros rápidamente echaron balones fuera: "Fue el Súper el que te llamó 'la señora'...", zanjaron.



Y además... ¡habla sola como Carlos Lozano! Irma Soriano, por su parte, está dando mucho juego en la edición. Hace tan sólo unos días se marcó un Carlos Lozano al hablar ella sola subida a la cinta de correr. ¿Sería para darse ánimos a sí misma? "Esto todos los días. Tengo que hacerlo. Una disciplina. Es que no puede ser. Hay un momento que no es que no quiera, pero tampoco quiero. No puede ser. Se acabó. Energía. Mariscay, vas a estar orgulloso de mí, doctor, vas a ver cómo me pongo en forma", realataba, algo que ha sido tan alabado como criticado por, según sus detractores, querer más minutos de televisión y jugar con la audiencia. ¿Estáis de acuerdo?



