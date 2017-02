¿Qué pasará con la llegada de Aylén Milla a 'GH VIP'?

“Para hacerte sufrir menos, te cuento una cosa, el domingo Sandra va a estar aquí, esperándote. Si te presentas con una maleta entendemos que querrás entrar en la casa y si no, entenderemos que no quieres entrar ”, le indicó.

'No le quiero joder el concurso'

La joven se mostró un poco aturdida, y aseguró que no sabía si iba a estar dispuesta a entrar en la casa de Guadalix como una concursante más. “Yo no le quiero joder el concurso… Yo quería una llamada, no sé, algo más breve, pero no me gustaría entrar como concursante por respeto a los demás”, afirmó.