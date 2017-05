¿Qué piensa María Teresa del concurso de Bigote?

QMD!15/05/2017

El paso de Bigote Arrocet por ‘Supervivientes’ está siendo muy comentado. Pese a las expectativas iniciales, muchos apuntan a que el novio de María Teresa Campos está pasando muy desapercibido y no tiene casi relación con sus compañeros. Esta actitud distante y apática del humorista ha cambiado durante los últimos días, aumentando su actividad diaria y las relaciones sociales.

Tanto es así, que ha dejado volar su creatividad y ahora se dedica a elaborar maquillaje con productos naturales para que “las niñas” se puedan pintar, confeccionar y decorar camisetas o mostrar a Janet cómo puede limarse las uñas aprovechando el canto de una concha.

De hecho, con la joven, antes de que abandonara el concurso, hizo muy buenas migas y cada vez pasaban más tiempo juntos. Ante la pregunta de por qué no le había desvelado antes el secreto de belleza para dejar perfectas sus uñas, Arrocet le contestó: “Porque no me has dicho nada. Si tú me dices, ‘Edmundo, consígueme estas cosas, yo te lo consigo”.

La partida de Janet fue muy dura para Edmundo, que acabó derrumbándose y poniéndose a llorar al escuchar el nombre de la expulsada. “No se debería de haber ido ella… Hay mucha gente buena y mucho malo y preferiría que se fueran los malos”, apuntó.

Este lado sentimental del argentino fue comentado en la última gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Carmen Borrego, presente en el plató, se animó a defender al novio de su madre. Pese a que mucho se ha comentado que su relación no era muy buena antes de que entrara en el reality, la hija de María Teresa Campos alabó la actitud que Edmundo está mostrando los últimos días, más activo e integrado con sus compañeros.

También tuvo palabras positivas para 'Bigote', del que dijo que es "un hombre sentimental que huye del conflicto". "Vamos a ver al Edmundo de verdad porque todavía estaba un poco oculto", resaltó.

Además, Borrego comentó que su madre, pese a que en un principio no veía con buenos ojos la participación de su novio en el concurso, ahora le apoya porque ve que lo está haciendo muy bien y está dando una buena imagen de sí mismo.