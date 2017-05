Raquel, expulsada de Supervivientes

Look zombie La ex aspirante a monja sorprendió con un look que calificar como peculiar se queda corto. Puede que el sol y la soledad no le estén sentando bien... o sí. Porque la verdad es que desde que Janet volvió al programa está mostrando una actitud mucho más divertida, a pesar de vivir en solitario. La zombie se disfraza, le roba cosas a sus compañeros y se ha inventado hasta un idioma ante la prohibición de no hablar con ellos.



Nuevos equipos y ubicaciones Además del llamativo look de Janet, la gala estuvo protagonizada por la formación de los nuevos equipos, los enfrentamientos y las nominaciones. Desde anoche, los concursantes han quedado dividos en dos equipos: cielo e infierno, el primero con unas mejores condiciones para sobrevivir. La audiencia decidió que el equipo cielo esté formado por Gloria Camila, José Luis, Alejandro, Juan Miguel y Laura. Kiko, Edmundo, Alba, Paola, Leticia e Iván forman el equipo infienro. Vamos, que el público decidió que Gloria Ca y su novio estén separados. A ver cómo lo llevan.



Nominadas del equipo infierno Tras la división de los concursantes en dos equipos llegó el turno de las nominaciones. Lo mejor de este momento llegó cunado Leticia Sabater y Alba Carrillo fueron a nominar juntas ¡y se nominaron mutuamente! Parece que lo de intentar llevar una relación cordial entre ellas es imposible, a pesar de que Leti terminó cantándole a Alba y al público su mayor éxito: La Salchipapa, claro. Jorge Javier animó a Alba a que bailase, pero no así. La ex de Feliciano prefirió no reirle las gracias a Leticia, que tampoco se rió mucho porque al final ella fue la nominada. La segunda nominada del equipo infierno fue Paola Caruso, quien no termina de terne buena relación con sus compañeros, salvo con Leticia.



Nominados del equipo cielo En el equipo cielo, los nominados son José Luis y Gloria Camila. Que el cocinero esté nominado era esperable porque, queriendo o sin querer, ha protagonizado practicamente todos los enfrentamientos de los concursantes tras la unificación.



¿Quién es el líder? La bronca llegó hasta la palapa, donde partidarios y detractores del cocinero se enfrentaron. Algunos, como Iván, Alba o Laura Matamoros defendieron la actitud que está manteniendo José Luis en el concurso, que pesca, cocina, cuida de sus compañeros... Osea que hace todo lo que se espera de un superviviente. Sin embargo, parece que esto no gusta a otros compañeros, como Leticia o Kiko, al que le molesta que José Luis sea el líder y no él, por los minutos de televisión que ello conlleva.



Kiko quiere ser el líder En uno de los vídeos se pudo ver como Kiko y Leticia hablaban sobre José Luis y como el novio de Gloria Camila se despachaba agusto. Se quejó de que José Luis tiene el papel de líder , que no comprende que "una persona esté continuamente llevando la voz cantante y que tú tengas que ser continuamente el sumiso". Ya en la palapa siguió con el tema y aseguró que la culpa no era del cocinero, sino de "sus palmeros". Los celos de Kiko le salieron por la boca cuando dijo que si José Luis lidera al resto llegará a la final y ganará. "Me siento un poco apartado. Muchas veces me siento que no tengo nada que pueda hacer", añadió.



Más enfrentamientos La italiana no termina de llevarse bien con sus compañeros después de que dejara de ser zombie. A decir verdad se lleva mal con casi todos, menos con Leticia Sabater, que ha lazado sus redes sobre Paola. Durante la gala Alba Carrillo y Paola siguieron discutiendo. La italiana reivindicó que ella ahora es un concursante más y se enfrentó a la modelo al decir que "a mí no me gusta lo de me voy y me quedo", lque básicamente es lo que hizo Alba. Así que la ex de Feliciano López le constestó "a ti eso qué te impora qué sabes de mi vida para saber por qué me he quedado aquí". Por supuesto, Leticia no perdió la portunidad de defender a Paola y malmeter recordando las broncas que Paola tuvo con Alba y su madre la primera semana de convivencia.



Mejores amigas La amistad entre Laura Matamoros y Alba Carrillo va viento en popa y ahora son inseparables. Hasta la propia Laura alucina con lo bien que se llevan. Aunque ella ya sabían que tendrían algún que otro encontronazo. "Sabía que tiene mucho carácter y que íbamos a chocar en algún momento. Se nos calentó la boca". Por el contrario, a Leticia parece que esta relación no le hace mucha gracia y aseguró que, después de lo ocurrido, si ella fuera Laura no podría haberse hecho amiga de Alba.



Lío en el juego de recompensa



