Sergio Ayala confiesa que esperará a Ivonne Reyes: "La echo mucho de menos"

El concejal del Partido Popular, y ex concursante de GH VIP 5, Sergio Ayala, se ha puesto tierno hablando de Ivonne Reyes. Y no es para menos, ya que las últimas semanas en la Casa han sido para él como estar en una nube, y así lo confesó él mismo en el Debate, durante su primera entrevista tras salir de la Casa...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Este chico ¡vale un potosí! "La voy a esperar y me da igual lo que me digan", anunció en el plató, para que cuando salga (ganadora o no), puedan tener una conversación bien larga donde lleguen a la conclusión de si prefieren seguir juntos o si cada uno tomará caminos separados, aunque ella parecía tenerlo muy claro hace unas semanas...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La echa de menos Sergio e Ivonne llevan tonteando desde el pasado febrero, aunque realmente su primer beso se lo dieron, paradójicamente, durante la fiesta de San Valentín que el programa organizó para los concursantes dentro de la Casa, y desde entonces han sido inseparables... hasta que la audiencia decidió enviar a Sergio a su casa. Pero eso no le ha quitado las ganas "Los sentimientos que estaban dentro de la Casa los he trasladado fuera porque me he dado cuenta de que la echo mucho de menos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Se dejará enamorar Ivonne fuera de la Casa también? A pesar de que él quiere esperarla, ella misma confesó ante Sergio y varios de sus compañeros que las seguidoras de Sergio no tenían de qué preocuparse, ya que cuando la aventura en el reality acabara, él volaría libre cual pajarillo. ¿Seguirá pensando lo mismo o se dará cuenta dentro de la Casa de lo mucho que le echa de menos, como le pasa a él?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La razón por la que no hubo edredoning... ¡qué pajaro! Sergio también quiso contar por qué, si tanto se gustan, no había habido edredoning: "No lo hemos hecho porque yo soy mucho más fogoso y pasional", atinó a decir, para dejar claro que eso de hacerlo debajo de una sábana no va con él. ¡A saber dónde acabaría el edredón!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Las fiestas ¡las carga el diablo! La verdad es que aunque él haya tomado la determinación de esperar a Ivonne podría no implicar que él no pierda el tiempo, y es que, según informa el portal Blasting News, el concejal estuvo hace unos días de fiesta por Madrid muy bien rodeado...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Bien acompañado por amigos, amigas y ex compañeros A pesar de que el medio no puede dar detalles de si se fue o no acompañado, lo cierto es que, según sus informadores, saludó a mucha gente y, sobre todo, a muchas chicas, entre las que se encontraba, por ejemplo, la ex tronista de MYHYV Liz Emiliano. También estaba por allí Aless Gibaja.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia