Así le pedirá Kiko matrimonio a Gloria Camila en Supervivientes

Después de una semana siendo contínuamente acusado de ser un machista por sus desafortunados comentarios hacia la modelo Alba Carrillo (en los que la llamaba vaga o se extrañaba de que no le hubieran "puesto los cuernos" antes), ahora Kiko ha querido resarcirse buscando un objetivo con su chica , Gloria Camila, a la que echa de menos por los rincones al estar en zonas separadas, y eso es ¡pedirle matrimonio!

El tan esperado anillo

Kiko quiere que la pedida sea muy especial, por eso el joven ex tronista ha decidido fabricar con sus propias manos un anillo para la hija de Ortega Cano: "Me levanté pensando en Gloria, así que me puse manos a la obra a fabricar el anillo. El tan esperado anillo...", anunciaba a los espectadores.