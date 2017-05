Bibi abandona Supervivientes

Bibi decide abandonar La noticia de la noche fue el abandono de Bibi. La cantante sevillana ya llevaba unos días con el ánimo muy bajo y finalmente decidió dejar el concurso. Para no preocupar a nadie, Bibi aclaró que está bien de salud y que no tiene nada malo pero que "anímicamente no tengo fuerzas para seguir adelante". A pesar de que Sandra Barneda, que presenta Conexión Honduras, intentó persuadirla de no abandonar, Bibi aseguró que el reality "me ha venido grande".



Palabras de su padre Su padre tampoco pudo hacer que la sevillana sacara fuerzas para continuar. Al final su padre afirmó que si Bibi no se encontraba bien, abandonar el concurso era la mejor decisión que podía tomar. Además, la melli pidió que la audiencia expulse a su hermana Raquel "con todo el dolor de mi corazón" porque "no está en disposición de seguir adelante". Lo cierto es que esta tampoco ha sido una buena semana para la otra melliza.



Las mellis se separan Una vez tomada la decisión, llegó el momento de comunicárselo a su hermana Raquel. Ella tampoco lo está pasando bien en el concurso y afirmó que sentie que no avanza y que se encuentra mal. A pesar de ello, decidió continuar en Supervivientes, a la espera de lo que el próximo jueves considere la audiencia. "Son sólo tres días, intenta llevarlo lo mejor posible. España es sabia", le dijo Bibi.



Unificación ¡Primera unificación de esta edición de Supervivientes! Hasta el jueves, los concursantes vivirán todos juntos en la que la organización ha llamado 'nueva tierra de nadie'. Será sólo hasta el jueves porque después el público eligirá nuevos equipos y nuevas localizaciones.



¿Amor en playa Uva? Alejandro Caracuel y Laura Matamoros tuvieron un acercamiento esta semana. Caricias, mimos y una actitud bastante cariñosa que ha hecho que salten "todas las alarmas del amor" en Supervivientes. LAs imágenes mostraron a Alejandro preguntando a Laura el significado de sus tatuajes y acariciándola. Al final, él le dice "si no tuvieras novio... yo contigo...", mientras que Laura le contestó "te quieres callar gi... qué tonto eres". La hija del colaborador de 'Sávame' ha pedido hablar con su novio, del que se supone que está enamoradísima.



Bronca entre padres La madre de Alba Carrillo y el padre de las mellis tuvieron una bronca en plató al defender cada uno de ellos a su respectiva hija. Todo ha venido como consecuencia de unas palabras de Bibi, quien antes de abandonar el concurso ha dicho que Alba está mejor sin su madre. "Ellas tienen unos padres maravillosos, no nos faltamos el respeto jamás" señaló el padre de las sevillanas, en referencia a la relación que Lucía Pariente tiene con Alba. "A lo mejor parte de lo que tienen mis hijas se lo has provocado tú", acusó el padre de las hermanas a Lucía, a la que también se refirió como "el bicho" y "guapa de cara".



Defiende su matrimonio Pero ese fue sólo uno de los frentes de Lucía, a la que de nuevo le tocó defenderse de los ataques a su matrimonio. En esta ocasión, tuvo que hacer frente a las acusaciones de relaciones extramatrimoniales, tanto con un hombre como con una mujer. La madre de la modelo se defendió diciendo que no tiene una relación abierta con el padre de Alba y señalando que "si la sexualidad de todo el mundo es privada por qué la mía no". Por supuesto, también recibió ataques por la relación con su hija y por la defensa que hace de ella, además de por no haberle enviado un mensaje cuando abandonó el concurso. "Dejé de mandarle ese mensaje por si ella tenía un poquito de fuerzas no quitárselas".



Cambio de actitud La hija de María Teresa Campos alabó la actitud que Edmundo está mostrando los últimos días, más activo e integrado con sus compañeros. También tuvo palabras positivas para 'Bigote', del que dijo que es "un hombre sentimental que huye del conflicto". "Vamos a ver al Edmundo de verdad porque todavía estaba un poco oculto", resaltó.



